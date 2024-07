Paikallisuutiset

Tyhjillään oleva leirikeskus on houkutellut ilkivaltaa – Seurakuntayhtymässä uskotaan, että Soldatskärillä voi olla valoisa tulevaisuus

Frida Keränen Keskipohjanmaa

Soldatskärin leirikeskus ei ole ottanut vastaan leiriläisiä enää pitkään aikaan. Kuva: Jukka Lehojärvi

Kokkolan Soldatskärissä sijaitseva käytöstä poistettu leirikeskus on joutunut ainakin pariin otteeseen ilkivallan kohteeksi. Vanhaan Rodenin huvilaan on menty sisään ja paikkoja on särjetty. Paikan omistavalle Kokkolan seurakuntayhtymälle ei hallintojohtaja Anne Jokelan mukaan ole syntynyt ilkivalla