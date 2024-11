Kotimaa

Työntekijä kuoli Helsinki-Vantaan lentoasemalla, kun Finnairin konetta siirrettiin halliin huollettavaksi

Matkustaja- ja maapalveluita tarjoavan Aviator Finlandin työntekijä kuoli turmassa varhain lauantaina.

Johanna Latvala Keskipohjanmaa

Työntekijä kuoli Helsinki-Vantaan lentoasemalla, kun Finnairin konetta siirrettiin halliin huollettavaksi Kuva: Aada Petäjä

Helsinki-Vantaan lentoasemalla työntekijä kuoli onnettomuudessa varhain lauantaiaamuna. Turma tapahtui Finnairin koneen siirron yhteydessä.

– On tapahtunut vakava työtapaturma, kun meidän laajarunkokonetta oltiin siirtämässä matkustajasiltapaikalta tekniikan halliin normaaleja huoltotoimenpiteitä varten, Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist kertoo.

Helsingin Sanomien mukaan onnettomuus tapahtui lentoaseman asematasolla, kun yksi ihminen jäi puristuksiin lentokoneen ja wc-tyhjennysauton väliin.

Työtehtävässä kuollut oli matkustaja- ja maapalveluita tarjoavan Aviator Finlandin työntekijä, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Kimmo Holopainen. Hänen mukaansa useampi ihminen oli ollut siirtämässä Tokiosta saapunutta konetta, kun turma tapahtui.

– Tutkinta on kesken, ja tapahtumien kulun tutkinta on viranomaisten vastuulla. Osallistumme toki yrityksenä tähän tutkintaan, kaikkien intresseissä on selvittää tämä mahdollisimman perinpohjaisesti ja varmistaa, että vastaavaa ei pääsisi koskaan tapahtumaan, Holopainen kertoo.

Holopaisen mukaan Aviator Finlandilla on Helsinki-Vantaan lentoasemalla 600 työntekijää.

– Henkilökuntamme on tällä hetkellä tärkein prioriteetti. Pidämme henkilöstötilaisuuksia parhaillaan, hän kertoi lauantaina aamupäivällä kello yhdeksän jälkeen.

Poliisi sai aamuviiden jälkeen tehtävän, jossa oli kyse ihmisen pelastamisesta puristuksista. Paikalle meni useita yksiköitä pelastuslaitokselta sekä poliisista, kertoi yleisjohtaja, komisario Olavi Merihaara Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta.