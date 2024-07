Paikallisuutiset

Uimavalvojat ja isä olivat paikalla, kun lapset löydettiin elottomina vedestä Vantaalla

Poliisin mukaan kaksi lasta löydettiin elottomana vedestä Vantaan Kuusijärven uimarannalta. Molemmat vietiin sairaalahoitoon sen jälkeen, kun uimavalvojat olivat elvyttäneet heitä. Kuva: Roni Rekomaa

Lasten löydyttyä heitä elvyttivät uimavalvojat, sivulliset ja poliisit.

Markus Puolakanaho Keskipohjanmaa

Vantaan Kuusijärven uimarannalla oli perjantaina paikalla uimavalvojia ja isä, kun kaksi lasta löydettiin vedestä elottomana. Asiasta kertoi STT:lle lauantaina Vantaan kaupungin uimarantojen päivystävä esihenkilö Markku Tiusanen.

STT ei tavoittanut lauantai-iltapäivään mennessä viranomaisia kommentoimaan lasten terveydentilaa.

Poliisi kertoi perjantaina, että hätäkeskukseen tulleen ilmoituksen mukaan rannalla oli kadonnut kaksi alle 10-vuotiasta lasta. Viranomaiset saivat tehtävän rannalle noin kuuden aikaan alkuillasta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Paikalla oli Tiusasen mukaan tapahtumahetkellä kolme uimavalvojaa. Valvonta-alueita hän sanoo olevan uimarannalla kolme.

– Uimavalvojat olivat jokainen omalla sektorillaan valvontatuolillaan, kun tapahtuma pääsi sattumaan, hän kertoo.

Uimarannalla on uimavalvonta kesällä joka päivä kello 10–20. Päivästä ja kellonajasta riippuen valvomassa on Tiusasen mukaan normaalisti 2–6 uimavalvojaa.

Uimapaikan laitureiden päissä veden syvyys on Vantaan kaupungin mukaan keskimäärin 2,5 metriä. Pienille lapsille on laiturin ja rannan välissä rajattu uintialue, jonka syvyys on enintään noin metrin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tiusasen mukaan ainakin lasten isä oli paikalla rannalla. Hän ilmoitti lasten olevan kadoksissa. Tämän jälkeen uimavalvojat alkoivat etsiä lapsia vedestä. Rannalla myös kuulutettiin, että kaksi lasta on kateissa.

Tiusasen mukaan lasten löydyttyä heitä elvyttivät uimavalvojat ja sivulliset. Myös poliisit osallistuivat elvytykseen saavuttuaan paikalle. Poliisi on kertonut, että tämän jälkeen lapset vietiin sairaalaan.

Tiusasen sanoo, että uimarannalle saatiin illalla sosiaali- ja kriisityöntekijöitä puhumaan omaisten, sivullisten ja työvuorossa olleiden valvojien kanssa.

Itä-Uudenmaan poliisi kertoi perjantaina selvittävänsä tapahtumien kulkua ja onnettomuuteen johtaneita syitä. Poliisin tietoon on tullut, että tapahtumapaikalla sivullinen olisi kuvannut elvytystä. Poliisi pyytää, että materiaalia ei julkaistaisi millään alustalla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tiusanen kertoo, että ennen perjantain onnettomuutta Kuusijärven uimarannalla ei ole ollut tänä kesänä moniakaan läheltä piti -tilanteita. Sen sijaan aiempina kesinä tapauksia on ollut hänen mukaansa enemmän.

– Ei ehkä ihan joka viikko, mutta kyllä niitä oli (aiemmin) useita, Tiusanen kertoo.

Tiusanen muistuttaa, että huoltajien tulee olla valppaana koko ajan, kun heidän mukanaan uimarannalla on pieniä lapsia tai ihmisiä, joilla on muuten puutteellinen uimataito.

– Heidän pitää valvoa uimista ja olla välittömästi tarvittaessa apuna. Täyteen pakatulla uimarannalla uimavalvojat ja muut uimarannalla olijat eivät pysty millään valvomaan ja huomaamaan kaikkea, mitä siellä tapahtuu.