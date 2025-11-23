Paikallisuutiset
Uutuus lihahyllyllä jakaa mielipiteitä – nauta–herneyhdistelmä herättää monenlaisia reaktioita
Uutuus sisältää sekä naudanlihaa että herneproteiinia. Sen tarkoituksena on tarjota yksi vaihtoehto arkiruokaan.
Snellmanin uusi nauta–herneyhdistelmä tuli myyntiin viime maanantaina ja nousi nopeasti puheenaiheeksi sosiaalisessa mediassa. Tuote sisältää 70 prosenttia suomalaista naudanlihaa ja 30 prosenttia hernejauhista. Sitä voi käyttää tavallisen jauhelihan tapaan.
Yrityksen mukaan uutuus on tarkoitettu vai