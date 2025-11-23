Paikallisuutiset

Uutuus lihahyllyllä jakaa mielipiteitä – nauta–herneyhdistelmä herättää monenlaisia reaktioita

Uutuus sisältää sekä naudanlihaa että herneproteiinia. Sen tarkoituksena on tarjota yksi vaihtoehto arkiruokaan.

Ritva Karhula pysähtyi lihahyllyn ääreen tutkimaan Snellmanin uutta nauta–hernetuotetta. Hän sanoo, ettei uutuus ole aiemmin herättänyt hänessä kiinnostusta, mutta aikoo silti kokeilla sitä. Kuva: Tapio Lehtinen

Tapio Lehtinen Keskipohjanmaa

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Snellmanin uusi nauta–herneyhdistelmä tuli myyntiin viime maanantaina ja nousi nopeasti puheenaiheeksi sosiaalisessa mediassa. Tuote sisältää 70 prosenttia suomalaista naudanlihaa ja 30 prosenttia hernejauhista. Sitä voi käyttää tavallisen jauhelihan tapaan.

Yrityksen mukaan uutuus on tarkoitettu vai