Väänäsen luottamus valtuuston käsiin – Jedun hallitus esittää tilapäisen valiokunnan perustamista

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU miettii tilapäisen valiokunnan perustamista kartoittamaan kuntayhtymän johtajan luottamusta. Kuva: Timo Varila

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hallitus päätti esittää valtuustolle tilapäisen valiokunnan perustamista kartoittamaan yhtymänjohtaja Matti Väänäsen luottamusta. Yhtymähallituksessa asiasta äänestettiin kahteenkin otteeseen.

Jedun yhtymähallituksen kokous pidettiin perjantaina. Yhtymän hallituksen pöytäkirjan mukaan esittelijänä asiassa toimi yhtymähallituksen puheenjohtaja Eija-Riitta Niinikoski (kesk.) Nivalasta. Hän kuvasi Jedun yhtymävaltuuston 11 jäsenen ja yhden varajäsenen tehneen valtuustoaloitteen yhtymäjohtaja

