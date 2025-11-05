Paikallisuutiset
Väänäsen luottamus valtuuston käsiin – Jedun hallitus esittää tilapäisen valiokunnan perustamista
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hallitus päätti esittää valtuustolle tilapäisen valiokunnan perustamista kartoittamaan yhtymänjohtaja Matti Väänäsen luottamusta. Yhtymähallituksessa asiasta äänestettiin kahteenkin otteeseen.
Jedun yhtymähallituksen kokous pidettiin perjantaina. Yhtymän hallituksen pöytäkirjan mukaan esittelijänä asiassa toimi yhtymähallituksen puheenjohtaja Eija-Riitta Niinikoski (kesk.) Nivalasta. Hän kuvasi Jedun yhtymävaltuuston 11 jäsenen ja yhden varajäsenen tehneen valtuustoaloitteen yhtymäjohtaja