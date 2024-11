Paikallisuutiset

Varhaiskasvatuksen opettajista on Suomessa huutava pula – Yliopistokeskus Chydenius panostaa koulutukseen uusilla aloituspaikoilla

Jani Kauta Keskipohjanmaa

Kasvatustieteiden yliopistonopettaja Essi Korkeaniemi peräänkuuluttaa joustavia koulutusmahdollisuuksia. Kuva: Jukka Lehojärvi

Suomen päiväkoti- ja esikouluarjen keskellä kytee vakava ongelma: varhaiskasvatuksen opettajista on huutava pula. Jo nyt pula on johtanut tilanteisiin, joissa päteviä sijaisia on vaikea löytää, kertoo yliopistokeskus Chydeniuksen kasvatustieteiden yliopistonopettaja Essi Korkeaniemi.

Ongelma on valta