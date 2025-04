Mielipiteet

Vastaus Jarmo Ittosen mielipidekirjoitukseen: Toiminta Fäbodantien suunnittelussa on ollut mielivaltaista

Anders Kronholm Keskipohjanmaa

Vastauksena Jarmo Ittosen mielipidekirjoitukseen.

Fäbodantien suunnittelu on todellakin yksi Pietarsaaren kaupungin pitkäkestoisimpia hankkeita. Tien tarve on ilmeinen,. Nykyinen kapea ja huonokuntoinen tie keskellä omakotitaloaluetta on asukkailleen häiritsevä ja kesän rantarallin alettua vaaralline