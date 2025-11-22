Urheilu

Vihdoin tulleessa voitossa osunut Hermeksen Tuomas Nissinen saattaa saada tuuletuksestaan sakkoja kotona - “Kyllä tämä helpottaa”

Hermes kesti kerrankin takaiskut ja juhli nöyryytettyjen kohtaamisessa.

Komean maalin laukonut Tuomas Nissinen oli helpottunut voitosta. Kuva: Jukka Lehojärvi
Keskipohjanmaa

Kiekko-Vantaa ja Hermes lähtivät paikkaamaan haavojaan lauantain keskinäiseen kohtaamiseen hankalista lähtökohdista. Kumpikin oli hävinnyt jääkiekon Mestiksessä perjantaina tylysti 0–6, ja voittoon joukkueet olivat pystyneet vain kerran neljässä edellisessä matsissa.

Vantaalla balsamia haavoille sai

