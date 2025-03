Kotimaa

Viikon väite: ”Kertooko jauhelihapula siitä, että ruokajärjestelmämme tulisi monipuolistua?”

Arja Kangas Keskipohjanmaa

Viikon väitteessä Virve Arvola, Kirsi Rantanen ja Mikko Viitasalo.

Kotimaisen jauhelihan puuttuminen kauppojen hyllyiltä on puhuttanut viime viikosta lähtien. Saatavuusongelmia on kerrottu olevan koko Suomessa kaikissa ruokaketjuissa. Ongelmat ovat koskeneet pääasiassa naudanlihaa. Tilanne on nostanut jälleen keskusteluun suomalaisen ruoantuotannon kokonaistilantee