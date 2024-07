Ulkomaat

Yhdysvallat tarvitsee jäänmurtajia – Suomi, Yhdysvallat ja Kanada aikovat rakentaa niitä yhdessä

Presidentti Stubb Washingtonissa: "Meillä on tässä vain voitettavaa."

Lassi Lapintie Keskipohjanmaa

Julkilausuman aikeistaan tiivistää jäänmurtajia koskevaa yhteistyötään antoivat Washingtonissa Suomen ja Yhdysvaltain presidentit Alexander Stubb (vas) ja Joe Biden sekä Kanadan pääministeri Justin Trudeau. Kuva: Emmi Syrjäniemi / TPK

Suomi, Yhdysvallat ja Kanada antoivat torstaina julkilausuman aikeistaan tiivistää yhteistyötään huippuluokan jäänmurtajien rakentamisessa.

Julkilausuman antoivat Washingtonissa Suomen ja Yhdysvaltain presidentit Alexander Stubb ja Joe Biden sekä Kanadan pääministeri Justin Trudeau.

Julkilausumasta päätettiin sotilasliitto Naton huippukokouksen yhteydessä. ICE Pact -niminen yhteistyö antaa Suomelle mahdollisuuden tuoda osaamistaan transatlanttiseen yhteistyöhön, kerrotaan tasavallan presidentin kanslian tiedotteessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Julistus on monella tapaa askel oikeaan suuntaan. Se on strateginen, poliittinen ja taloudellinen julistus, kertoi Stubb suomalaislehdistölle torstaina.

Stubbin mukaan julistusta ei olisi tehty ilman Suomen Nato-jäsenyyttä.

Stubbin mukaan Yhdysvallat tarvitsee arviolta 70–90 uutta jäänmurtajaa kymmenen vuoden aikana. Julkilausuma ei vielä sido osapuolia taloudellisesti eikä juridisesti. Tiedossa ei esimerkiksi ole sitä, missä uudet yhdysvaltalaisalukset rakennetaan.

Presidentin kanslian mukaan seuraavan puolen vuoden aikana maat neuvottelevat toimeenpanosuunnitelmasta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Kyllä suomalaiset ovat yleensä aika kovia neuvottelemaan meriteollisuuden saralla ja erityisesti jäänmurtajien saralla. Kyllä uskallan väittää, että meillä on tässä vain voitettavaa.

Yhdysvaltalaismedialle puhuneen viranomaislähteen mukaan Yhdysvaltojen tavoitteena on lisätä laivanrakennusta Yhdysvalloissa, kertoi Hill-lehti. Pienikin osallistuminen olisi Suomelle hyödyksi, Stubb sanoi.

– Jo se, että saataisiin muutama jäänmurtaja rakennettua Suomessa ja muutama komponenttien toimittaja aktivoitua, on mielestäni askel oikeaan suuntaan.

Jäänmurtajat on pitkään tiedetty akilleenkantapääksi Yhdysvalloille. Sen laivastossa on käytössä vain kaksi ikäloppua alusta, jotka on suunniteltu arktisiin olosuhteisiin. Määrä on paljon pienempi kuin Kanadalla, Venäjästä puhumattakaan, kertoi Vox-lehti vuonna 2015.