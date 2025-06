Paikallisuutiset

Mia Räisänen on perustanut yhdessä kolmen muun kanssa Seksuaalirikosuhrien tuki ry:n, eli Setun. Yhdistyksen yhtenä tavoitteena on kiristää seksuaalirikoslakeja. Kuva: Tiina Suutari

”Yksin en pystynyt lähtemään mihinkään” – Mia Räisänen on raiskattu kahdesti, nyt hän haluaa auttaa muita

Mia Räisänen on raiskattu kahdesti, joista viimeisimmästä hän on uskaltanut käydä oikeutta. Hän sai kärsimyskorvauksia, jotka Kela on nyt vähentämässä toimeentulotuesta.

Tiina Suutari Keskipohjanmaa

Toimeentulotukea saavan kärsimys ei ole Suomessa yhtä kivuliasta kuin muiden.

Jos Valtiokonttori myöntää rikoksen uhrille kärsimyskorvauksia, Kela voi vähentää korvaukset toimeentulotuesta.

Traumalla on ostettava leipää ja maitoa.

Se tuntuu siltä, kuin moneen kertaan lyöty olisi lopuksi paiskattu katuo