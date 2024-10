Kokkola-lehti

Ykspihlajassa raikaavat valkokankaalta tutut sävelet - ”Luvassa on sekalainen pläjäys vanhoista ja tutuista elokuvista”

Kyseessä on toinen kerta, kun Ykspihlajan Työväen Soittajat soittavat elokuvamusiikkiteemalla. Arkistokuva.

”Let the sky fall, when it crumbles, we will stand tall, face it all together”, laulaa Adele James Bond -elokuva Skyfallin soundtrackilla. Kappale voitti Oscarin ja valloitti miljoonien ihmisten sydämet – ja pian myös Ykspihlajan toimitalon, kun Ykspihlajan Työväen Soittajat järjestää elokuvamusiikille omistetun konsertin.

Jani Kauta Kokkola

Orkesterin johtaja Timo Tikkakoski kertoo, että ohjelmistossa on (Adelen lisäksi) hieno kattaus elokuvien ystäville tuttuakin tutumpia kappaleita.

– Luvassa on sekalainen pläjäys vanhoista ja tutuista elokuvista. Star Warsia, Bondia, Myrskyluodon Maijaa, Armia, La Stradaa..., listaa Tikkakoski.

