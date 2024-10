Paikallisuutiset

Yle: Pohjanmaan poliisilaitokselta on ehkä kavallettu huutokaupparahoja

Frida Keränen Keskipohjanmaa

Kuva: Clas-Olav Slotte

Pohjanmaan poliisilaitokselta on mahdollisesti kavallettu huutokaupparahoja, kertoo Yle. Ylen mukaan asiasta epäillään Vaasan poliisitalolla työskentelevää henkilöä.

Asiasta on aloitettu esitutkinta ja virkamiesoikeudellinen menettely. Epäillyltä on tutkinnan ajaksi poistettu kulku- ja rekisterioikeudet. Asia on tullut ilmi alkuviikon aikana.

Asian on vahvistanut Ylelle Pohjanmaan poliisin päällikkö Kari Puolitaival, joka ei kuitenkaan kommentoinut tapauksen yksityiskohtia tai henkilön asemaa poliisissa.

31.10. kello 21.31. Tarkennettu sanamuotoja: kyse on mahdollisesta kavalluksesta.