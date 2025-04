Kolumnit

Kuva: Jukka Lehojärvi

Yleislääkäri vastaa kysymyksiin heikentyneestä virtsasuihkusta ja lääkkeiden sivuvaikutuksista

Soiten perhekeskuslääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori Antti J. Saari vastaa tällä palstalla lukijoiden terveysaiheisiin kysymyksiin.

Antti J. Saari Keskipohjanmaa

Jari kertoo olevansa 57-vuotias mies, jonka siemenjohtimet on katkaistu kolmikymppisenä. Hänellä on 2-tyypin diabetes ja ylipainoa (183 cm, 120 kg) ja siitä johtuvia nivel- ja selkäongelmia. Hän on vuosi sitten aloittanut Ozempic-lääkkeen käytön. Lisäksi lääkäri on määrännyt hänelle lääkettä virtsaa