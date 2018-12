Lumitykit tekivät tehtävänsä – maakuntaviesti voidaan hiihtää uudenvuodenpäivänä Haapajärvellä



Nyt se on käytännössä varmaa. Keski-Pohjanmaan 68:s maakuntaviesti voidaan hiihtää uudenvuodenpäivänä Haapajärvellä.

– Lunta on riittävästi, siitä pitivät lumitykit huolen. Saimme riittävän määrän kokoon jo ennen joulua. Aatonaattoiltana saatoimme julistaa lumenteon suhteen joulurauhan, kertoi kilpailunjohtaja Tapani Keskitalo.

Talkoovoimin lumitykkejä pyöritettiin viitisen vuorokautta. Haapajärvisten kahden oman lumitykin lisäksi järjestäjät lainasivat Pyhäjärveltä tykin, jolla lunta pystytään tekemään lauhemmissakin keleissä. Joulun alla myös pakkanen kiristyi sopivasti yli kymmenen asteen lukemiin. Tykit sylkivät noin 1 500 kuutiota lunta.

– Nyt lunta on sen verran, että saamme tehtyä 3,3 kilometrin latupohjan, joka oli edellytys viestin läpiviemiselle. Tällä tietoa viesti hiihdetään 2 ja 3,3 kilometrin laduilla, Keskitalo kertoo.

Tapaninpäivän iltana viestin tekninen delegaatti Juha Torvikoski kävi paikalla hyväksymässä järjestelyjen tilanteen.

Järjestelyissä on siis alkanut viimeinen viikko, jonka aikana hiihtokeskusta viimeistellään kuntoon. Joukkueiden osalta varsinainen ilmoittautuminen päättyy torstaina kello 10, johon mennessä hiihtäjien nimet osuuksittain on ilmoitettava järjestäjille. Alustavan ilmoittautumisen perusteella maakuntaviestiin on tulossa 45 joukkuetta.