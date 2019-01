Lakasoppa on perinteikäs, vain miehille suunnattu tapahtuma, josta ei ole koskaan puuttunut nimekkäitä vieraita



Lakasoppa on madekeitto.

Lakasoppa eli madekeitto on herrojen herkku ja narrien namipala. Sen kyytipoikana kuullaan joka vuosi mielenkiintoinen esitelmä.

Mutta ensin on aloitettava sanasta lakasoppa. Se on madekeitto, vaikka oikeasti made on ruotsiksi ”lake”.

– Lakasoppa on Kokkolan murretta ja sillä nimellä tapahtuma on järjestetty ainakin vuodesta 1957, josta löytyy pöytäkirjoja, kertoo Sällskapsklubbenin puheenjohtaja Stefan Anderson.

Tosiasiassa tapahtuma lienee saanut alkunsa jo pian sodan jälkeen. Tämän viikon perjantaina sali on taas tupaten täynnä madekeiton nauttijoita.

– Siellä ollaan kuin silakat purkissa, silloin saadaan mahtumaan 180 vierasta, kertoo Anderson.

Tilan ahtaus ei kuitenkaan ole syy siihen, että tapahtuma on vain miehille suunnattu.

– Se on meidän ainoa tapahtuma, joka ei ole naisille tarkoitettu. Naisille on sitten puolestaan oma tapahtuma Damafton, jonne miehillä ei ole pääsyä, kertoo Anderson.

Hänen mukaansa tästä periaatteesta ei ole syntynyt nurinaa.

– Ei, varmaan johtuu tästä pitkästä perinteestä. Ja tosiaan, kaikki muut tapahtumat ovat miehille ja naisille yhteisiä, kertoo Anderson.

Lakasoppa on valtakunnallisestikin tunnettu merkittävien vieraidensa vuoksi. Tänä vuonna Klubbenilla esitelmöi Bolidenin uusi konsernijohtaja Mikael Staffas. Mutta mistä koko tapahtuma on saanut alkunsa?

– Sitä ei tiedetä, mutta tarina kertoo, että öjalainen aktivisti, kalastaja ja maanviljelijä Igor Sandman olisi sen aloittanut. Lakasoppa on varmasti alkanut pienimuotoisena ja vähitellen kasvanut, arvioi Anderson.

Olennaista on, että pöydässä on madetta muodossa jos toisessa. Keiton lisäksi alkupaloina tarjotaan mateen mätiä.

– Meillä on Larsmossa toimittaja, jolta mateet on viime vuosina saatu. Muistaakseni kerran on jääty ilman madetta, silloin syötiin siian mätiä, kertoo Anderson.

Vuonna 1957 on kirjattu ensimmäinen puhujavieras, hän oli poliisimestari Leo Harlio. Sittemmin puheenvuoroja ovat käytelleet Ingvar S.Melin, Knud Möller, Peter Tallberg, Jaakko Valtanen, Gustav Hägglund, Peter Fazer, Matti Sundberg, Esko Aho... ja pitkä liuta muita talouselämän ja politiikan vaikuttajia.

– Vaikuttajat tulevat vuorotellen Suomesta ja Ruotsista, kertoo Anderson.

Lakasopalla on ehkä myös uraa vauhdittava vaikutus: Sauli Niinistö oli vieraana pari kuukatta ennen kuin hänet valittiin presidentiksi?

– Ehkä näin tosiaan on, naureskelee Anderson.

Hän tietää, että hyvien puhujien ja vieraiden vuoksi naisetkin himoitsisivat päästä sopalle.

– Lenita Airisto olisi ainakin halunnut osallistua Lakasoppaan, tietää Anderson.

Hän korostaa, että kaikkinensa naiset ovat hyvin tervetulleita jäseniksi.

– Ensimmäiset naisjäsenet meille valittiin vuonna 1916, kymmenen vuotta sen jälkeen kun naiset saivat Suomessa äänioikeuden, kertoo Anderson.