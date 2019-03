Oikaisu: Kalajoen kirkon messukasukka on vuodelta 1836



Kalajoen kirkon historiasta kertovassa jutussa (KP 2.3.) oli virhe vuosiluvussa. Punainen samettikasukka, jossa on kultainen kirjailu, on vuodelta 1836. Tieto on peräisin teoksesta Suurkalajoen historia II.

Kasukka on myös jo restauroitu vuonna 1995 Turussa samaan aikaan toisen arvokkaan kasukan kanssa.