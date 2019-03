KPK Yhtiöt ja KPV yhteistyöhön markkinoinnissa ja ottelutapahtumissa – Urheilulla suuri merkitys yhteisöllisyyden rakentajana



KPK Yhtiöt ja KPV ovat solmineet ensi kautta kattavan yhteistyösopimuksen, jonka myötä osapuolet tekevät yhteistyötä mm. markkinoinnissa ja ottelutapahtumissa. Ideointiasteella on myös KPV-aiheisen kauppatapahtuman rakentaminen Kokkolaan.

– KPV on Kokkolassa ja maakunnassa vetovoimatekijä, jonka merkittävyyttä liiganousu entisestään korostaa. Urheilulla on suuri merkitys myös yhteisöllisyyden rakentajana. Konsernina haluamme olla tässä mukana, KPK Yhtiöiden julkaisuliiketoiminnan johtaja Alpo Ohtamaa sanoo.

Yhteistyön myötä KPK Yhtiöt näkyy VIP-kumppanina ottelutapahtumissa, lehdistötilaisuuksissa ja pelipaidoissa. Konserni toimii mm. otteluisäntänä 18.5. pelattavassa KPV-HIFK-ottelussa. KPV:n lehdistöennakot järjestetään alkavalla kaudella Mediakulmassa kaikille avoimina tilaisuuksina.

Myös KPV:n Matti Laitinen ja Mika Liedes korostavat yhteistyön vastavuoroisuusperiaatetta.

– On tärkeää saada mukaan maakunnallinen mediatalo, sillä KPV kiinnostaa myös maakunnassa. Yhteistyöstä on hyötyä molemmille.

Myyntipäällikkö Mika Liedes kertoo, että KPV:n liiganousu on avannut uusia ovia myös valtakunnalliseen markkinointiyhteistyöhön.

– Liiganousulla on ollut selkeä vaikutus. Meille on tullut uusia yhteydenottoja myös koko valtakunnassa vaikuttavilta yrityksiltä. KPV koetaan kiinnostavaksi nousijaksi, kun seura tulee kaupungista, jossa on pitkät jalkapalloperinteet, Liedes sanoo.

KPK Yhtiöihin kuuluva Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj julkaisee Keskipohjanmaa-lehteä.