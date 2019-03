Lukijan mielipide: Nuorten syrjäytymiskierre on katkaistava



Nuorten syrjäytyminen on yksi Suomen suurimmista ongelmista. Meillä on edelleen yli 60 000 työtöntä ja vailla toisen asteen koulutusta olevaa nuorta.

Kyseessä on ennen kaikkea inhimillinen tragedia mutta myös merkittävä miljardiluokan kustannuksia aiheuttava yhteiskunnallinen kysymys.

Tilanteeseen on onneksi tullut merkittävää parannusta parin viime vuoden aikana. Myönteinen talous- ja työllisyyskehitys on heijastunut myös nuoriin. Nuorisotyöttömyys on kääntynyt laskuun monen vuoden tauon jälkeen ja yhä useampi työuraansa aloitteleva on saanut jalkansa työmarkkinoiden oven väliin.

Edelleen riittää paljon tehtävää. Omaa paikkaansa etsivät nuoret on saatava jaloilleen. Tarvitaan laajaa työkalupakkia, josta löytyy sopivia keinoja erilaisissa tilanteissa olevien nuorten tukemiseen.

Tärkeintä on saada luotettavia ihmisiä nuorten arkeen. Yleisin tekijä syrjäytymisen taustalla on kunnollisten kaveri- ja aikuissuhteiden puute.

Meillä on jo olemassa useita toimivia kolmannen ja julkisen sektorin malleja, jotka tukevat syrjäytyneitä ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.

Nämä toimivat mallit koottava ensi vaalikaudella yhteen. Tavoitteena pitää olla yhden luukun palvelut. Yhden aikuisen on otettava vastuu nuoren kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

Myös koulutuksen ratkaisuilla on olennainen merkitys. Olen ollut kehittämissä oppioikeusmallia, jossa oppivelvollisuuden takaraja nostettaisiin nykyisestä seitsemästätoista ikävuodesta kahdeksaantoista ikävuoteen.

Nykyisen peruskoulun oppimäärän lisäksi uutena kriteerinä tulisi vaatimus jatko-opintovalmiuksista. Jos koulun keskeyttää alle 18-vuotiaana, katsotaan, että jatko-opintovalmiuksia ei ole saavutettu.

Opinnot keskeyttänyt nuori ohjattaisiin kansanopiston, kymppiluokan, työpajatoimintaan tai esimerkiksi valmentavan koulutuksen piiriin. Keskeistä on perustaitojen hallinta ja jokaisen nuoren huomioiminen omana yksilönä.

Kaavamaisten ratkaisujen sijaan tarvitaan useita erilaisia tukitoimia, jotka auttavat nuorta eteenpäin.

Tuomo Puumala

Kansanedustaja (kesk.)

Kokkola