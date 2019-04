Keskipohjanmaa 20 vuotta sitten: Tanssin erikoisryhmässä on liikkeen voimaa



HAAPAVESI

Ryhmädynamiikkaa on vasta työnimi nykytanssiesitykselle, jonka Pyhäsalmen seudun tanssiopiston erikoisryhmä esittää toukokuussa Saksassa. Työnimi saattaa kuitenkin jäädä lopulliseksi, sillä se kertoo oleellisen erikoisryhmästä, joka perustettiin puoli vuotta sitten opiston edistyneimmistä oppilaista.

Opiston opettaja Anu Rajala lähti tekemään koreografiaa sanoista, turhasta puheesta.

Harjoituksissa koreografia muokkaantui ryhmän dynamiikan mukaan.

– Harjoitellessa tytöt löysivät paikkansa koulutusryhmässä. Heistä muodostui toisiaan tukeva, lämminhenkinen joukko, Rajala kuvailee.

Esityksen musiikki ja puvut ovat haapavetistä tuotantoa. Lukiolainen Juha Yli-Kotila sävelsi musiikin, ja puvut teki päättötyönään Heidi-Vatjus-Anttila.

Erikoisryhmä kokoontui pääsiäisleirille Haapavedelle harjoittelemaan Saksan matkaa varten. Harjoiteltavana on noin 50 minuuttia kestävä tanssikonsertti, jossa on nykytanssin lisäksi klassista balettia ja nykykansantanssia. Viimeksi mainittu osuudet on ohjannut opiston opettaja Pia Varuhin-Palo.

Hän kertoo ohjelmiston perustuvan tyttöjen vahvaan läsnäoloon ja liikkeen voimaan.

– Tytöt ovat niin taitavia, että heille pystyy tekemään kunnon liikuttelua, Varuhin-Palo kehuu.

Erikoiskoulutusryhmään kuuluu kymmenen alle 18-vuotiasta tanssijaa Ylivieskasta, Oulaisista, Haapavedeltä, Kärsämäeltä, Haapajärveltä ja Pyhäjärveltä. Heistä kaikki ovat saaneet tanssiopetusta vähintään seitsemän vuotta.

– Tämä on paras ryhmä, missä olen koskaan tanssinut. Mahtava yhteishenki, ylivieskalainen Elina Kivioja kehuu.

Kivioja opiskelee Ylivieskan lukiossa samoin kuin Hannele Järvelä. Molemmat suunnittelevat tanssiopintoja lukion jälkeen, joten pääsiäisen vietto tanssileirillä Haapavedellä ei ole tympäisevää.

Kyseessä on tanssiopiston ensimmäinen ryhmä, jolle voidaan antaa korkeinta, kolmannen asteen koulutusta. Normaalisti tanssiopistossa voidaan antaa ensimmäisen ja toisen asteen koulutusta, mutta kolmannen asteen koulutusta ei voida järjestää kuin viikonloppukursseina, kuten nyt on tehty.

Seutukunnallisen erikoisryhmän perustamisen teki mahdolliseksi opetusministeriön myöntämä ESR-rahoitus, joka on tarkoitettu nostamaan alueen tanssin taiteellista ja koulutuksellista tasoa.

Tämän vuoden loppuun asti kestävän tanssiprojektin kustannusarvio on yli 400 000 markkaa.