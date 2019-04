Lukijan mielipide: Onko tämä muka oikeudenmukaista, ehdokas Puumala?



Keskipohjanmaassa (24.3.) Tuomo Puumala puolusti Sipilän hallituksen tekoja. Siihen hänellä on oikeus. Mutta kahvi meinasi mennä väärään kurkkuun hänen väittäessään hallituksen tekoja oikeudenmukaisiksi. Jos Puumala kokee Sipilän hallituksen tekojen olleen oikeudenmukaisia, se on meille äänestäjille tärkeä tieto.

Puumala mainostaa esimerkiksi hallituksen opintotukipolitiikkaa. Opiskelijat ovat pääsääntöisesti vähävaraisia, joten opintotuen ostovoimaa tulisi parantaa. Mitä Sipilän hallitus teki? Opintorahaa leikattiin korkeakouluopiskelijoilta 1.8.2017 alkaen 87 euroa kuussa. Lisäksi hallitus poisti opintorahan indeksisidonnaisuuden, mikä heikentänyt opintotuen ostovoimaa joka vuosi. Yhteensä opintotukeen tehtiin 70 miljoonan euron leikkaus.

Puumala mainostaa hallituksen tulonjakopolitiikkaa. Sosiaalietuuksilla ja verotuksella tulisi kaventaa tuloeroja. Mitä Sipilän hallitus on tehnyt? Veropolitiikassa se on jakanut verohuojennuksia suurituloisille, ja samaan aikaan sosiaaliturvassa on tehty yli 700 miljoonan leikkaukset pienituloisten ihmisten toimeentuloon.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Puumala mainostaa hallituksen peruspalvelupolitiikkaa. Palveluilla tulisi edistää ihmisten tasa-arvon toteutumista. Mitä Sipilän hallitus on tehnyt? Peruspalvelujen valtionosuuksia on Kuntaliiton arvion mukaan leikattu yhteensä 850 miljoonalla eurolla, isoimpana eränä indeksileikkaukset.

Kansanedustaja Puumala mainostaa hallituksen eläkepolitiikkaa. Pienituloisimpien eläkeläisten asemaa tuleekin parantaa. Mitä Sipilän hallitus on tehnyt? Kansaneläkkeen indeksi on ollut jäädytettynä koko keskustavetoisen hallituskauden ajan, mikä on heikentänyt täyden kansaneläkkeen ostovoimaa n. 25 eurolla kuukaudessa. Lisäksi Keskusta on haukkunut niitä esityksiä, joilla SDP haluaa pieneläkkeitä nostaa.

Puumala mainostaa hallituksen perhepolitiikkaa. Mitä Sipilän hallitus on tehnyt? Noin 100 miljoonaa euron leikkaukset varhaiskasvatuksesta, lapsilisien indeksijäädytys, korotukset koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuihin ja toisen asteen koulutuksen massiiviset säästöt ovat heikentäneet lapsiperheiden asemaa.

Puumalan olisi kannattanut myöntää, ettei oikeudenmukaisuus ollut Sipilän (kesk.) hallituksen johtotähti. Siksi kansalaiset haluavat nyt muutosta Suomen linjaan. Suomea voi rakentaa tavalla, jolloin huomenna on paremmin kuin tänään.

Rainer Smedman

Filosofian tohtori

Tiina Isotalus

Kokkolan kaupunginvaltuuston

varapuheenjohtaja (sd.)