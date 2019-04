Nuoriso jonotti Kokkolassa saadakseen yhteiskuvan ja nimmarin kruunupyyläiseltä Jennifer Ericalta – Katso video Jenniferin tanssista!



Ostoskeskus Chydeniaan oli ahtautunut iso joukko lapsia ja nuoria. Heillä kaikilla oli sama tavoite. He halusivat päästä tapaamaan ja ottamaan yhteiskuvaa somesuosikki Jennifer Erican kanssa. Jennifer Erica eli Jennifer Käld on kruunupyyläinen nuori nainen, jolla on yli 3,9 miljoonaa seuraajaa Tik Tok -sovelluksessa. Tik Tok on lyhyiden videoiden jakamiseen tarkoitettu sovellus, jossa käyttäjät tekevät 15 sekunnin mittaisia videopätkiä, joissa esimerkiksi tanssivat tai laulavat.

Kälviäläläiset sisarukset Silja ja Tarmo Mäkelä jonottivat nimikirjoituksia ja yhteiskuvaa lähes tunnin.

– Jenniferin takia lähdimme tänään Kokkolaan. Kyllä kannatti jonottaa, sisarukset sanoivat onnesta hehkuen.

12-vuotiaan Siljan ja 10-vuotiaan Tarmon mielestä Jenniferin videoita on mukava katsella.

– Jenniferin positiivisuus tarttuu. Hän on meidän molempien suosikki somessa, he kertoivat.

Jonotuksen lomassa nuoriso tanssi Jenniferin tahdissa uusia tanssiliikkeitä.

"Olen yhä sama pikkupaikkakunnan tyttö", toteaa kruunupyyläinen Tik Tok -julkkis Jennifer Käld