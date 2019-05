Kommentti: Vihreiden puheenjohtajavalinta on yhden kauppa – Linjakeskustelu jää puuttumaan, koska vastaehdokkaita ei ole



Vihreiden varapuheenjohtaja Maria Ohisalo on ainoa ehdokas puolueen seuraavaksi puheenjohtajaksi. Touko Aallon syksyllä puheenjohtajana korvannut Pekka Haavisto on ilmoittanut luopuvansa tehtävästä kesäkuun puoluekokouksessa.

Ehdokasasettelu päättyi lauantain kääntyessä sunnuntaiksi, eikä Ohisalolle ilmaantunut vastaehdokkaita. Tätä osattiin odottaa, sillä esimerkiksi Aallon kanssa 2017 kisannut Emma Kari ilmoitti huhtikuun lopussa Twitterissä heti Ohisalon ilmoituksen jälkeen, ettei lähde mukaan kisaan.

Edellisessä kisassa viivalla olleet Krista Mikkonen, Olli-Poika Parviainen ja Mika Flöjt eivät hekään ole nyt mukana.

34-vuotias kansanedustaja Ohisalo sai tunnettuutta tuuratessaan uupumuksen vuoksi sairauslomalle jäänyttä Aaltoa alkusyksystä. Rauhallisesti ja asiantuntevasti argumentoinut Ohisalo onnistui rauhoittamaan puolueen ympärillä vellonutta kohua ja kääntämään katseen takaisin palloon. Hän ei kuitenkaan lähtenyt haastamaan Haavistoa puolueen valitessa Aallolle seuraajaa kesän puoluekokoukseen asti.

Yhden ehdokkaan mallissa on puolueen kannalta hyvää se, että jakolinjoja ei ainakaan julkisesti tule. Mutta ei tule myöskään keskustelua puolueen linjasta ja painotuksista. Tämä haitta on merkitykseltään suurempi kuin näennäinen rivien yhtenäisyys.

Köyhyystutkijana toiminut Ohisalo on mielletty vihreiden vasempaan laitaan. Keskustelua siitä, mihin kohtaan puolueen tulisi sijoittua esimerkiksi talouspolitiikan janalla, ei nyt tule.

Puolueessa on pidetty tärkeänä myös kannatuksen kasvattamista maakunnissa. Isoissa kaupungeissa menee jo hyvin, mutta kokonaiskannatuksen lisääminen vaatisi tukea myös maaseudulta. Siinä helsinkiläisellä Ohisalolla riittää haastetta etenkin nyt, kun maakunnista ei ilmoittautunut sparraajaa puheenjohtajakisaan.

Vihreille on ennakoitu tulevassa hallituksessa kolmea ministeripaikkaa. Seuraava puheenjohtaja Ohisalo on listalla itsestään selvästi. Pätkäpuheenjohtaja Haavistolle on taustansa vuoksi soviteltu ulkoministerin salkkua. Keskusteluissa pyörivät myös varapuheenjohtaja Hanna Halmeenpää, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen ja varapuheenjohtaja Emma Kari.

Vihreät huutaa Ohisalon puheenjohtajakseen Porissa kesäkuun puolivälissä. Koska puheenjohtajaehdokkaita ei ole kuin yksi, vihreät voi puoluekokousta odotellessaan keskittyä hallitusneuvotteluihin ja ministerinimityksiin. Samalla jää kuitenkin puuttumaan sytyke puolueen sisäiseen keskusteluun. Puolueen kannalta se on sääli, sillä liiallinen yksituumaisuus ei ole tehokkain liikkeelle paneva voima.

jussi.orell@lannenmedia.fi

