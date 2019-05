Talotohtori Panu Kailan vieraskolumni: Myrkkyvihreää ja myrkyn hajua



”Remontoimme parhaillaan vanhaa hirsirakenteista mummonmökkiä. Olemme osittain poistaneet seinistä pinkopahveja ja puukuitulevyjä. Näkyvillä on nyt isot hirret tuvassa.

Noissa hirsissä on yksittäisiä kohtia, joissa on outo kirkkaan vihreä väri. Mitä kyseinen aine on? Estääkö se nukkumisen tai oleilun tuvan puolella?

Saako yksityishenkilö poistaa ainetta, ja kuinka poistaminen ylipäätään tapahtuu?” kysyy Joonas Niemi.

Kuvissa näkyy hirsisaumojen kohdalla kirkkaan vihreää jauhoa, joka on pelästyttänyt remontin tekijöitä. Ja aivan syystä.

Kyseessä on schweinfurtinvihreä eli keisarinvihreä, jota käytettiin luteenmyrkkynä juuri tuolla tavalla pahvien alle kätkettynä. Teollisesti sitä valmistettiin maalien pigmentiksi.

Se keksittiin Wienissä vuonna 1800, ja se saavutti suosiota varsinkin sisämaaleissa ja tapeteissa – yhtenä nimenä olikin paperivihreä. Lähtöaineina olivat arseeni ja kupari, molemmat myrkkyjä, sekä sooda.

Vanhoissa dekkareissa salapoliisit joutuivat usein tutkimaan arsenikkimyrkytyksiä, ja niistä kertoi myös Frank Capran mainio leffa Arsenikkia ja vanhoja pitsejä.

Suomessa tätä kaunista väriä löytyi 1800-luvulla venäläisistä tapeteista, ja se aiheutti hallusinaatioita huoneessa oleskeleville. Ilmajoella kerrottiin, kuinka rovasti näki – todennäköisesti keisarinvihreän huumaamana – hautajaissaaton tulevan pappilan seinän läpi.

Sen käyttö aikanaan luteenmyrkkynä kuitenkin todistaa, että aineen myrkyllisyys tiedettiin. Varmaan ajateltiin, ettei se sieltä pinkopahvin tai tapetin alta pääse sisään. Myrkkyihin on ikävä kyllä perinteisesti suhtauduttu varsin huolettomasti.

Sain varmaan lapsena itsekin tukkaani täikampauksen tehosteeksi DDT:tä, ja sitä sisälsi myös pahvipurkin reiästä pölläytettävä torakanmyrkky Inficin.

Myrkkyjen tuottajat taistelevat tänä päivänäkin sitkeästi taloudellisten etujensa puolesta, olipa kyseessä tupakka tai maalien biosidi.

Neuvoni on, että älkää oleskelko huoneessa, jossa keisarinvihreää on näkyvillä, älkääkä yrittäkö poistaa sitä itse. Kunnan terveystarkastaja tai asbestipurkua tekevä yritys voi auttaa teitä.

”Osaatko sanoa, onko olemassa konstia poistaa formaldehydin hajuja puisista huonekaluista ja tekstiileistä?

Voidaanko ne esimerkiksi kaasuttaa jollakin formaldehydiä neutraloivalla tai poistavalla kaasulla?” tiedustelee Ilkka K.

Haju voidaan lyhytaikaisesti peittää toisella hajulla, mutta se ei saa hajun lähdettä hajuttomaksi. Ei siis taida olla semmoista konstia, muutenhan teollisuus jo käyttäisi sitä.

Seinien lastulevyihin teollisuus suositteli molemminpuolista kaasutiivistä maalia, mutta käyttäjät valitsivat helpomman tien ja siirtyivät kipsilevyihin.

