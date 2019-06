Lukoijan mielipide: Uudet hävittäjät maksavat ja meluavat – Satoja miljardeja taivaan tuuliin



Maamme talouskehityksen kokonaiskuva on saatu raameihin, ja on saatu aikaan hallitusohjelma. Ohjelma on laaja–alainen asiakokonaisuus, jossa on tarkasteltu Suomen talouselämää ja päätetty, mitä osatekijöitä siihen kuuluu. Käsittelyssä on ollut satoja eri asioita. Viiden puolueen neliviikkoinen istunto on päättyessään nostanut helpotuksen huokauksen neuvottelijoiden huulille. Hallitusohjelma on valmis, kaikki puolueet ovat sen hyväksyneet ja ministerit on nimetty.

Aikaansaannoksessa on paljon hyvää. Pienet eläkkeet aiotaan nostaa parempien eläkkeiden tasolle. Vanhustenhuoltoa ja lapsiperheiden asemaa parannetaan. Muun muassa näillä toimilla korjataan eriarvoistuneen yhteiskunnan rakenteita. On kuitenkin myös arvostelua aiheuttavia kohtia.

Nyt jo eronnut hallitus teki päätöksen hävittäjien ostosta. Kyseessä on kohtuuttoman suuri rahameno Suomen kaltaisen pienen maan vuosibudjetissa. Kuudenkymmenenneljän koneen uusiminen maksaa sata miljardia euroa, ja vuotuiset kulut lasketaan kymmenissä miljardeissa. Koneitten määrää aiotaan vielä lisätä. Uusimispäätös on jo tehty, ja ostot suoritetaan vuonna 2023.

Suomen vientiin suuntautuneen tuotannon kasvu on hiipunut kysynnän heikentyessä, ja aletaan olla lähes nollalukemissa. Todennäköistä on, että hävittäjien ostoon tarvitaan velkarahoitusta. Nyt velanotto on jatkuvassa kasvussa, eikä sitä suinkaan päästä pienentämään, kun tullaan hävittäjähankintoihin. Lapset, eläkeläiset sekä vanhukset saavat vielä odotella heille luvattuja parannuksia. Nyt tehty hallitusohjelma monine lupauksineen jää lupauksien asteelle. Puu ja puutuotteet monine eri versioineen ovat olleet hyvän kysynnän aikoina Suomelle tärkeitä myyntituotteita, mutta nyt kysyntä hiipuu. Uusiutuvan energian tuotannosta suunniteltiin myös vahvaa myyntivalttia, mutta sekin on jäänyt toteutumatta.

Hävittäjien aiheuttamissa ongelmissa on toinenkin ulottuvuus, lentoliikenteen aiheuttama valtava melu. Rovaniemellä lennosto suorittaa ilmaannousuja päivittäin. Sitä on jatkunut jo vuosia, eikä loppumisesta ole tietoa. Tämä ei ole mitään mieluista musiikkia, sillä desibelirajat ylittyvät moninkertaisesti. Meille sodan kokeneille se tuo myös mieliin ikäviä muistoja. Vihollisen hävittäjien ilmaannousu merkitsi rintamaoloissa aina hengenvaaraa.

Hallituksen sitoutuminen tällaisiin kalliisiin taloudellisiin järjestelmiin ja jatkuvaa häiriötä aiheuttavien koneiden ostoon ovat asioita, joissa on otettava askel taaksepäin ja joiden osalta hallitussopimus on purettava, olkoot seuraamukset millaisia tahansa. Kansalaisia ei pidä riepotella mihin tahansa vaikeuksiin hallitusohjelmaakaan laadittaessa. Koneita ei tarvita. Emme ole sodassa, eikä sotaa tulekaan, minkä entinen puolustusvoimien turvallisuusasiantuntija Pekka Visuri on monissa keskusteluissa vahvistanut. Venäjä ei hyökkää EU:n alueelle vaan hakee täältä ystäviä.