Jukka Aniaksen kolumni: Putin on väärässä

Mainio taloustieteilijä ja ennen muuta taloustieteen popularisoija Sixten Korkman palasi tiistaina Helsingin Sanomissa julkaistussa kolumnissaan itäisen naapurin nykyisen tsaarin (käyttää peitenimeä presidentti) Vladimir Putinin sydänkesällä Financial Timesissa julkaistuun haastatteluun.

Putinin näkemys ei ollut yllättävä, mutta kaikessa tylyydessään herätti tuoreeltaan laajalti huomiota. Venäjää suvereenisti tämän vuosituhannen ajan hallinneen miehen mielestä länsimaisesta liberalismista on tullut ”vanhentunut” tai ”aikansa elänyt” (eng. obsolete) aate.

Kremlin muureilta huudettuna tällainen arvio on osin tragikoominen. Aivan varmasti Putinin territorioissa liberalismilla ei tekoa ole. Miksi olisi nyt, kun ei ole ikinä aikaisemminkaan ollut.

Venäjällä reippaat seitsemän vuosikymmentä harrastettu kommunistinen kokeilu ei nyt varsinaisesti edustanut liberalismia.

Miksi Putin sitten päätti avautua nyt? Siihen on luonnollinen syy. Viime vuodet Moskova on tukenut parhaansa mukaan sekä välillisesti että suoraan eri länsimaissa nousseita ns. kansallismielisiä liikkeitä. Se on yksi variantti hajota ja hallitse -opista.

Totta kai ”kansallismieliset” populistit kiistävät Venäjä-kytkökset yhtä tuohtuneina kuin Euroopan ja Amerikan välisen kosteikon toisella rannalla muuan Donald Trump.

Kuuluu maailmaan jälkeen totuuden – ainakin vilpittömän pyrkimyksen totuuteen – kiistää ilmeiset faktat. Jos vaikkapa lslannissa ensimmäinen kokonainen jäätikkö katoaa ilmastonmuutoksen seurauksena, se voidaan kylmän (!) rauhallisesti kiistää.

Takaisin Putinin aatepoliittiseen puheenvuoroon. Näin hän pelkisti näkemyksensä:

”Liberaalit eivät enää yksinkertaisesti pysty sanelemaan mitään kenellekään kuten he ovat yrittäneet tehdä viime vuosikymmeninä.”

Tämä vasta lystikkäästi lausuttu onkin. Liberalismin tai liberaalien idea ei ole ”sanella” yhtään mitään. Liberalismiin kuuluu erottamattomana osana moniarvoisuus. Juuri se mistä Putin on pyrkinyt pesemään Venäjän valtakunnan kemiallisen puhtaaksi.

Muutamia tahroja toki vielä on jäljellä, mutta yhä ahtaammalle poliittisen opposition toiminta on puristettu.

Onko sitten länsimaisessa liberalismissa puutteita ja vikoja? Totta ihmeessä on. Ei kahta puhetta.

Altistaako avoin yhteiskunta itsensä vaikkapa terroriteoille? Tietenkin. Hinta on iskujen uhreille ja heidän omaisilleen sietämätön. Mutta. Yhteiskunta, jossa terroriteot ja/tai rikollisuus pyritään ehkäisemään täydellisyyttä tavoitellen ei olisi enää avoin eikä vapaa.

Länsimaista ”arvoyhteisöä” voi tietenkin vapaassa maassa vapaasti kyseenalaistaa ja pilkata. Juuri siinä on sen arvo.