Ian Rushin ja Tony Iommin tähdittämä Kipinä Kokkola huipentuu torstaina – Jäähallilla alkaa tapahtuman rakentaminen tiistai-iltana



Ensi viikon torstaina järjestettävä Kipinä Kokkola -tapahtumassa tunnelma tiivistyy, kun organisaatio tekee viimeisiä viilauksia tilaisuuden onnistumiseksi.

– Kyllä tässä pientä täpinää on ilmassa. Kokkolan jäähallin rakentaminen tapahtumaa varten alkaa tiistai-iltana. Kaikki tehdään ennen sitä niin valmiiksi kuin pystytään, Kipinä Eventsin Erica Roiko kertoo.

Kipinään on myyty lippuja noin 1200 kappaletta. Jäähalliin sopii noin 1700 ihmistä.Ovet avataan kello 8 aamulla ja tapahtuma loppuu kello 18 illalla. Pääpuhujina ovat Liverpool-tähti Ian Rush ja legendaarisen Black Sabbathin kitaristiTony Iommi. Aamupäivällä puhuu mm. Ruotsin entinen pääministeri Göran Persson ja Bolidenin toimitusjohtaja Mikael Staffas. Illan päättää vauhdikas Madventures-kaksikko Riku Rantala ja Tunna Milonoff.

Tapahtuman teema on ilmastonmuutokseen pureutuva Business-Inspiration-Climate Change. Tapahtuman juontaa Jone Nikula.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Kipinä Kokkola on erittäin monipuolinen ja ainutlaatuinen kattaus alansa huippuja. Kansainvälisyyden lisäksi tapahtumassa on paljon myös paikallisuutta.

Kosekin järjestämässä Kipinä Meet Up -tapahtumassa yritykset ja eri toimijat voivat verkostoitua. Lisäksi tulossa on rekrytilaisuus, jossa noin 300 eri alan opiskelijaa kohtaavat muun muassa alueen teollisuusyrityksiä ja selättävät osaltaan kohtaanto-ongelmaa.

Kokkolan suurteollisuusaluetta esitellään KIP:n esittelykierroksilla. Alueella on mm. Lehtisten veljesten hamppusauna ja palju, joihin voi välillä hypätä. Toinen kokkolalainen erikoisuus on Kipinä pakohuone, joka on juuri tätä tilasuutta varten rakennettu. Siellä ryhmät voivat selvittää 10 minuutin tehtävää. Paikallista Kipinä-olutta on myös Kaarlessa on After party -bileet, jossa on tarjolla livemusiikkia.

Tapahtuman lopuksi julkistetaan ensi vuoden esiintyjä, joka on kansainvälisen luokan tähti.

– Tuskin maltan odottaa, että nimi päästään kertomaan, Roiko innostuu.

Kipinä järjestettiin viime vuonna ensimmäisen kerran, kun Iron Maidenin keulakuva Bruce Dickinson tuli puhumaan Kokkolan Kampus-halliin.