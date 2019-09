Lukijan mielipide: Junissa on hyvä matkustaa – VR on kehittänyt mobiilipalveluita ansiokkaasti, mikä toisaalta tarkoittaa, että muu asiakaspalvelu on junamatkailusta hävinnyt kokonaan



Raija Pelttari kirjoitti junamatkansa haasteista (KP 30.8.2019). Todistan Raijan kuvaamia tilanteita junissa viikottain. Matkustan työmatkoja 3-4 kertaa viikossa Vaasan ja Tampereen välillä ja muutaman kerran kuukaudessa Vaasan ja Helsingin välillä. Meille paljon matkustaville junamatkustus on niin tuttua, että osaamme sijoittua asemalaiturilla kymmenien senttien tarkkuudella oikean vaunun kohdalle ja valita paikkamme junista työskentelyn mahdollistaviin vaunuihin, ellemme jo valmiiksi matkusta kiintiöpaikoilla. Niissä tunnelma on rauhallinen ja mahdollistaa työnteon tai levon. Joskus sekaan "erehtyy" harvoin matkustavia turisteja, joilla junaetiketti on hukassa eikä paikkaa löydy tai sitä ei ole lainkaan, jos lippu ostetaan junasta. Painavien laukkujen kanssa ei ole helppo kulkea paikkaansa etsien eikä hätäännys ainakaan lisää opasteiden lukemista. Kaikki eivät myöskään ymmärrä, että junamatka on monelle etätyöpaikka eikä lomamatka. Lippuja myydään edelleen monin eri tavoin, mutta kätevimmin se onnistuu netissä. Tällöin voi myös valita itselleen sopivimman paikan. VR on kehittänyt mobiilipalveluita ansiokkaasti, mikä toisaalta tarkoittaa, että muu asiakaspalvelu on junamatkailusta hävinnyt kokonaan. Junamatkan aikana tapaan harvoin yhtä ihmistä eli konduktööriä enempää yhtiön edustajia. Isoilla asemilla saattaa näkyä siivoojia ja ohjaushenkilöstöä, muut loistavat poissaolollaan. Kävin pari viikkoa sitten työmatkalla Englannissa. Pelkästään Heathrow'n lentokentällä oli viisi henkilöä lippuautomaattien luona opastamassa laitteiden käytössä. Bathin rautatieasemalla oli kuusi virkailijaa lippuluukuilla myymässä lippuja, kaksi lisää porttien luona, kolme henkilöä porteilla ohjaamassa matkustajia ja kolme henkilöä yhdellä laiturilla auttamassa matkustajia juniin. Lontoon lähijunassa oli lisäksi henkilö, jonka työtehtävä oli seurustella matkustajien kanssa. Johtuiko tästä vai mistä, että liput olivatkin sitten Suomeen verrattuna todella kalliita. Lähijuna lentokentältä Paddingtonille maksoi 11-30 euroa yhteen suuntaan ja 1,5 tunnin junamatka Paddingtonilta Bathiin ajankohdasta riippuen 39-65 puntaa. Epäilen, että kukaan haluaisi maksaa yhdensuuntaisesta Kokkola-Helsinki välistä lähes 200 euroa. Toivon, että Raija Pelttari ja kaikki muutkin matkustavat jatkossakin junilla, vaikka yksittäinen kokemus olisikin hankala. Junissa kun on yleensä oikein hyvä ja turvallinen matkustaa.