Lukijan mielipide: Atomiteollisuus tarvitsee ilmastohysterian ja Thunbergin



Olen pitkälle samaa mieltä Raimo Hentelän kanssa ilmastonmuutokseen suhtautumisessa (KP 1.10.19). Varmuuden vuoksi pitää toimia. Mutta ymmärrän myös niitä, joille ilmastonmuutos on kirosana. Hysteriassajokin mättää.

Kyllä YK:n kokoukseen puhujaksi pääsemisessä tarvitaan muutakin kuin 17-vuotiaan oma tahto. Tarvitaan voimia, jotka hyötyvät levitetystä pelosta ja ahdistuksesta, ja jotka junailevat konkreettisia tekoja.

Mitä ovat nuo konkreettiset teot?

Ensinnäkin tarvitaan poliittinen ilmastopaneeli ja siltä varmoina tosiasioina ilmaistuja lukuja, joita kai Greta Thunberg tarkoittaa puhuessaan tieteen tosiasioista.

Ainut tosiasia kuitenkin on, että emme lähimainkaan tiedä tosiasioita. Emme varmuudella tiedä, mikä on hiilidioksidin merkitys lämpenemiseen, emmekä tiedä, mikä on ihmisen osuus lämpenemisessä. Merkittävyydeltään hiilidioksidin osuudeksi kasvihuonekaasuista on mainittu arvoja väliltä 10–70 prosenttia, suurinpiirtein. Yleensä ollaan kuitenkin sitä mieltä, että tärkein kasvihuonekaasu on ilmassa oleva vesi.

Sulavat jäätiköt ovat likaisia, ja syyllisiä ovat tulivuoret ja ihmiset, tuhka ja noki. Periaatteessa sulamista voisi siis tapahtua myös ilman hiilidioksidilisäystä, vaikka niinkään en väitä tapahtuneen. Presidentit Putin ja Niinistö painottivat mustan hiilen merkitystä. Kerrankin olen Niinistön kanssa samaa mieltä.

Ihminen tuottaa nokea oheistuotteena elämisessään, mutta erityisesti on huomattava valtaisat metsä- ja maastopalot molemmilla pallonpuoliskoilla. Osa tahallaan sytytettyjä. Modernit voimalaitokset eivät nokea tupruta.

Toiseksi tarvitaan EU ja hallituksia, jotka luokittelevat atomivoiman puhtaaksi ja antavat sille tukea kuten tuulienergiallekin. Ja tarvitaan hallituksia, jotka painostavat ihmisiä sähköautojen käyttöön. Toivottu painostus tulee siis ylhäältä kansalaisiin. Ilman sähköautoja atomiteollisuus olisikin pulassa. Sähkönkulutus on jo pitkään ollut liki

nollakasvussa.

Laskin, että jos meidän tieliikenne kokonaisuudessaan sähköistettäisiin, niin se lisäisi sähkön kulutusta 53 prosenttia. Mahtava nakki atomi- ja tuuliteollisuudelle! Tämän käyttöönottamiseksi tarvitaan ahdistus ja hysteria ja ihmisiltä uhrauksia. Tarvitaan Thunberg. Ilmasto on sivuseikka, sillä eiväthän nämä puhtaiksi julistetut ole puhtaita vielä pitkään aikaan. Osa nyt hiiltä ilmaan tuottaen rakennetuista voimaloista toimii vielä 40 vuoden kuluttuakin, toivottavasti.

Ilman fossiilisia polttoaineita toimiva tai hiilineutraali tai-negatiivinen maailma on kyllä mahdollinen tulevaisuudessa, mutta ensiksi minä maapallon diktaattorina puuttuisin metsä- ja maastopaloihin.