Britannia ja EU ilmoittivat uudesta brexit-sovusta – pohjoisirlantilainen apupuolue DUP yhä vastahankaan

Britannia ja EU ovat saavuttaneet uuden brexit-sopimuksen.

Sekä Britannian että Euroopan parlamenttien pitää vielä hyväksyä sopimus. Asiasta kertovat muun muassa BBC ja uutistoimisto Reuters.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl