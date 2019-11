Lukijan mielipide: Pyhäinpäivä ja halloween pidettävä erillään – Valitettavasti monissa kouluissa askarrellaan pelottavia naamareita ja muita elämälle vieraita asioita



Lokakuun viimeinen päivä on tuolla Amerikoissa halloween-juhlimisen päivä. Halloween on ollut alkujaan kesän ja talven taitekohta ja kuolleitten muistoaikaa. Silloin uskottiin myös kuolleitten henkien olevan liikkeellä ja niitä yritettiin pelotella esim. Suomessa naurislyhtyjen, muualla enemmäni kurpitsalyhtyjen avulla. Tämäntyyppisiä satokauden päättymisen ja talven hiljaisuuteen siirtymisen juhlia on pidetty monissa maissa ja monenlaisin tavoin.

Halloween oli aluksi "karkki tai kepponen" -periaatteella toimiva hauskan pitämisen juhla. Vähitellen juhlimiseen on tullut pelottelua, raakuutta, kuoleman pilkkaamista jne. Kävimme Kanadassa ja syyskuisen montrealilaisen pihapiirin koristelussa keskeisellä sijalla ovat luurangot, pääkallot, irtojäsenet ja verinen aita. Enää eivät siis hauskannäköiset kurpitsalyhdyt ole riittäneet henkien pelotteluun. Tämä ilmiö on valitettavasti näkyvissä mm. elokuvissa ja videopeleissä. Mitä tämä kertoo ajastamme?

Tätä halloweenia yritetään vakiinnuttaa Suomeenkin ja juuri pyhäinpäivän aikoihin. Lukuisat liikkeet mainostavat nyt tuotteitaan halloweenhinnoin. Mainostetaan tuotteita, joita tarvitaan nimenomaan halloweenin juhlimiseen. Valitettavasti monet koulut ovat lähteneet askartelemaan näitä pelottavia naamareita ja muita elämälle vieraita asioita ja samalla on sivuutettu samaan aikaan vietettävä pyhäinpäivä.

Me vietämme marraskuun alussa pyhäinpäivää. Tarkoitus on muistaa ja kunnioittaa ennen meitä eläneitä hengellisiä esikuviamme ja kaikkia meille tärkeitä ihmisiä, jotka ovat jo siirtyneet tästä ajallisesta elämästä ikuisuuteen. Hyvät ystävät, eikö pidetäkin nämä kaksi asiaa, pyhäinpäivä ja halloween, täysin erillään toisistaan. Muistellaan pyhäinpäivänä meille rakkaita, tästä elämästä siirtyneitä omaisiamme ja kunnioitetaan heidän muistoaan.