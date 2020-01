Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Rantahulinaa Sanditonissa

ARVIOT

★ ★ ★

Sanditon.Ohjaus Olly Blackburn, 2019 Yle TV1 ti 7.1. klo 19.00/Areena

Vaikkei tietäisi Sanditonin perustuvan Jane Austenin keskenjääneeseen romaaniin, katsoja luultavasti huomaisi sarjan alkavan tökkiä lupaavan alun jälkeen. Kiehtova pohja toimii vetävin kuvin ja henkilöhahmoin ensimmäisessä jaksossa. Sen jälkeen juoni etenee ennalta-arvattavin asetelmin.

Käsikirjoittaja Andrew Davies on vanha tekijä Jane Austenin muokkaajana (Ylpeys ja ennakkoluulo, Emma). Nyt klassikon hienovaraisuus ja rivienvälinen kerronta hylätään. Täkyinä käytetään kärjistettyjä vastakohtia ja karkeaa vuoropuhelua.

Sanditon on kuvitteellinen kalastajakylä, josta on kehittynyt merenrantakaupunki. Sinne suvun vanhin, Tom Parker (Kris Marshall), rakentaa lomaparatiisia. Rikas leski Lady Denham (Anne Reid) suostuu rahoittamaan riskiprojektin. Tom ja vaimo Mary (Kate Ashfield, tv-sarja Huone 301:n käsikirjoittaja!) ovat tykästyneet maaseudulta vieraaksi tuomaansa Charlotteen (Rose Williams). Tyttö näkee Lady Denhamin ympärillä paljon suojelijoitaan ahneempia perinnön kärkkyjiä.

Filmit ja televisio ovat kasvattaneet meistä Austen-tuntijoita. Tunnistamme Lontoosta saapuvan ja alkuun Charlottelle kovin tylyn Sidney Parkerin herra Darcyn sukulaissieluksi. Kuten Colin Firth, myös Sidneytä esittävä Theo James joutuu uimaan mentyään naispäähenkilön yllättämäksi. Tuohon aikaan naiset uivat kauttaaltaan verhottuina erillisten kylpyvaunujen suojissa, miehet alastomina syrjemmällä.

Jane Austen (1775 – 1817) ehti kirjoittaa Sanditonia yksitoista lukua ennen sairastumistaan ja kuolemaa. Davies on käyttänyt kirjailijan viisikymmensivuisen materiaalin ensimmäiseen jaksoon. Vaikka sarja kärsii perustan keskeneräisyydestä, tv-versiossa on ansionsa. Ensimmäisen osan huipentava tanssiaisjakso on oivallista tekoa tiivistäessään draaman keskeiset ainekset.

Sarjan tyylinmukaisessa kansanmusiikissa on modernimmankin folkin sävyjä. Sanditonissa viihtyy niin katsojan silmä kuin korva.