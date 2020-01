Keskipohjalaiskunnista Kruunupyyn, Luodon ja Pedersören asukkaille maksetaan vähiten Kelan etuuksia – Toisessa päässä Keski-Pohjanmaalta Halsua ja Lestijärvi: asukasta kohden yli 2 801 euroa vuodessa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keskipohjanmaa-lehden levikkialueella Kelan etuuksia asukasta kohden maksetaan eniten Haapajärvellä, Halsualla, Kärsämäellä, Lestijärvellä, Merijärvellä, Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä. Kelan maksamia tukia, etuuksia ja eläkkeitä maksetaan näissä kunnissa yli 2 801 euroa vuodessa asukasta kohden. Tiedot perustuvat Iltasanomien perjantaina julkaisemaan aineistoon.

Koko maassa Kela tukee ihmisiä keskimäärin eniten Itä- ja Pohjois-Suomessa. Vähiten tukia maksetaan Etelä- ja Länsi-Suomessa.

Itä- ja Pohjois-Suomessa on väestö on vanhempaa, mikä vaikutta muun muassa sairastavuuteen ja eläkkeiden määrään, Kelan tutkija Tuija Korpela kommentoi Iltasanomille. Noin puolet maksetuista Kelan etuuksista muodostuu juuri eläkkeistä ja sairasvakuusetuuksista.

Valtaosalle keskipohjalaiskunnista etuuksia maksetaan 2 501 – 2 800 euroa asukasta kohden. Yhdentoista kunnan joukossa on muun muassa Kokkola, Toholampi, Sievi ja Ylivieska.

2 201 – 2 500 euroa asukasta kohden maksetaan Kalajoella, Kannuksessa, Kaustisella ja Pietarsaaressa.

Vähiten, alle 2 200 euroa asukasta kohden maksetaan Pohjanmaan puolella Kruunupyyssä, Pedersöressä, Luodossa ja Uusikaarlepyyssä.

Eniten suhteessa asukaslukuun Kelan korvauksia maksettiin Iltasanomien selvityksen mukaan Rautavaaraan. Pohjoissavolaisessa kunnassa asukkaat saivat Kelalta keskimäärin 3 600 euroa per asukasta. Vastaavasti vähiten Kelan etuuksia on maksettu Uudellemaalle Siuntioon, noin 1 750 euroa per asukas.