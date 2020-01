Trump varoittaa Irania vastaiskusta, jos maa hyökkää Yhdysvaltoja vastaan: "Iskemme kovempaa kuin koskaan"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoittaa Twitterissä, että maa on valmis iskemään takaisin "hyvin nopeasti ja lujaa", jos Iran toteuttaa hyökkää yhdysvaltalaisia tai Yhdysvaltojen omaisuutta vastaan.

Yhdysvaltojen lennokki-isku Bagdadin kansainväliselle lentokentälle surmasi vaikutusvaltaisen iranilaisen kenraalin Qassim Suleimanin ja yhteensä ainakin seitsemän muuta ihmistä perjantaina. Iran on luvannut kostaa Suleimanin kuoleman.

Trump kirjoitti Twitterissä sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa, ettei Yhdysvallat halua enempää uhkauksia.

....targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

Hänen mukaansa Yhdysvaltojen kohteena on 52 Iranille kulttuurisesti merkittävää tai "korkean tason" paikkaa, jos Iran toteuttaa uhkauksensa hyökkäyksistä.

Trumpin mukaan luku symboloi 52 panttivankia, jotka Iran otti "Monta vuotta sitten" panttivangikseen. Hän viittaa vuosien 1979–81 panttivankikriisin, jolloin 52 yhdysvaltalaista pidettiin panttivankeina yli vuoden ajan Yhdysvaltojen suurlähetystössä Teheranissa.

Trump jatkoi tviittaamista aiheesta sunnuntaiaamuna.

– He hyökkäsivät meitä vastaan, ja iskimme takaisin. Jos he hyökkäävät uudestaan, mitä vastaan neuvoisin vahvasti, iskemme heitä kovemmin kuin heitä on koskaan ennen isketty, Trump kirjoitti.

Toisessa tviitissä Trump kehuu, kuinka Yhdysvallat on juuri käyttänyt armeijakalustoon kaksi biljoonaa dollaria ja on isoin ja paras maailmassa. Trump varoittaa, että jos Iran hyökkää Yhdysvaltoja vastaan, maa lähettää uutta kalustoa heitä kohti "ilman epäröintiä".

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way...and without hesitation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020

Valkoisen talon kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Robert O'Brien sanoi Fox News -utuiskanavalla, että Trump yrittää tehdä tviiteillään selväksi Iranliaislle, että "tämä on heille hyvin huono tie". O'Brienin mukaan iranilaisten tulee olla hyvin varovaisia, tai seuraukset ovat vakavia.

Trumpin uhkausta kulttuurisesti tärkeisiin kohteisiin hyökkäämisestä on arvosteltu Yhdysvalloissa. Uutistoimisto Reutersin mukaan moni asiantuntija pitää kulttuurisiin kohteisiin iskemistä sotarikoksena.

Tätä mieltä on esimerkiksi presidentti Barack Obaman hallinnon kansallisen turvallisuuden entinen neuvonantaja Colin Kahl.

– Trump ei ehkä välitä sotatilan laeista, mutta puolustusministeriön suunnittelijat ja asianajajat välittävät, Kahl kirjoittaa Twitterissä.

Myös johtavat demokraattipoliitikot ovat arvostelleet Trumpin Twitter-uhkailua yhdysvaltalaisten turvallisuuden vaarantamisesta ja sodan lietsomisesta.

Trump on kertonut, että perjantain ilmaiskun tarkoitus oli estää tulevat hyökkäykset Yhdysvaltoja vastaan. Samaa on kertonut maan puolustusministeriö.

Kymmenet tuhannet ihmiset osallistuivat lauantaina ilmaiskussa kuolleiden surumarssiin Irakin pääkaupungissa Bagdadissa. Väkijoukosta kuului "Kuolema Amerikalle"-huutoja. Iskulausetta huusivat myös Iranin parlamentaarikot istunnossa, joka näytettiin valtiontelevisiossa sunnuntaina.

Perjantain ilmaiskussa kuolleen vallankumouskaartin komentajan Suleimanin ruumis palautettiin Iraniin sunnuntaina. Iranin valtiontelevisiossa näytettiin, kuinka tuhannet mustiin pukeutuneet surijat marssivat läpi Ahwazin kaupungin, jonne arkku tuotiin. Suleiman haudataan tämän kotikaupunkiin Kermaniin tiistaina, kertoo Reuters.

Iranin yleisradioyhtiön mukaan Iraniin on lennätetty myös perjantain ilmaiskussa kuolleen, Iranin tukeman Hashed al-Shaabin varajohtaja Abu Mahdi al-Muhandisin ruumis.

Moni iranilainen on viime päivinä surenut Suleimanin kuolemaa, mutta osa pelkää, että hänen kuolemansa ajaa maan sotaan yhdysvaltojen kanssa.

Iranin ylin johtaja ajatollah Ali Khamenei on luvannut kostoa, ja hän julisti kolmen päivän suruajan maahan perjantaina.

Lauantai-iltana Iranin tukema Kataib Hizbollah -shiiajärjestö varoitti, että irakilaisjoukkojen pitäisi pysyä ainakin kolmen kilometrin päässä amerikkalaisten tukikohdista sunnuntai-illasta alkaen.

Bagdadissa pidetyn suuren surukulkueen jälkeen lauantai-iltana kaupungissa ammuttiin raketti Yhdysvaltojen lähetystön lähelle raskaasti vartioidulle niin sanotulle vihreälle vyöhykkeelle. Lisäksi kranaatti osui lähelle Jadriyan asuinaluetta, ja ainakin viisi ihmistä haavoittui.

Kaksi muuta rakettia osui Baladin lentotukikohtaan Bagdadin pohjoispuolella. Irakin armeija on tiedottanut, etteivät iskut ole vaatineet kuolonuhreja. Uutistoimisto Reutersin mukaan kukaan ei ole otatnut välittömästi vastuuta iskuista.