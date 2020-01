Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkola

Nopeat syövät taas hitaat, kun Kokkolan seudun opiston kevään kursseille ilmoittautuminen alkaa tiistaina 7. tammikuuta iltakuudelta.

Tarjolla on hieman yli kuusikymmentä uutta kurssia. Kattauksesta löytyy esimerkiksi monenlaisia tietotekniikan kursseja.

– Tietotekniikka on tänä päivänä yhä tärkeämpi kansalaistaito. Kursseilla otetaan esimerkiksi älypuhelin haltuun, opiskellaan videoeditointia ja tietoturva-asioita sekä käsitellään kuvia, sanoo suunnittelijaopettaja Päivi Makkonen.

Opisto julkaisee lukuvuoden aikana kaksi opinto-ohjelmaa. Pääpaino on syksyllä alkavissa kursseissa.

Yhteensä vuoteen mahtuu 650 kurssia.

– Syksyllä alkaa paljon esimerkiksi kielikursseja. Keväällä taas keskitytään lyhytkursseihin: pituudet vaihtelevat koko kevätkauden mittaista kursseista neljään tuntiin. Kurssien määrät vaihtelevat vuosittain: nyt meillä vähemmän kursseja kuin viime keväänä, sanoo Makkonen.

Ajankohtaisista teemoista Makkonen nostaa esille puutarhanhoitoon ja leipomiseen liittyvät kurssit. Esimerkiksi kotipuutarhurin kevätvinkit -kurssilla paneudutaan monipuolisesti puutarhan hoitoon.

– Lisäksi tarjolla on kurssi, jossa tutustutaan suosittuun laatikkoviljelyyn. Kevään juhlien lähestyessä voi opetella näyttävien täytekakkujen leipomista ja koristelua. Tarjolla on useita aiheeseen liittyviä kursseja.

Kokkolan elinkeinoelämään voi tutustua tammikuun alussa alkavalla kurssilla, jossa vierailevat luennoitsijat esittelevät muun muassa teollisuuden ja elinkeinoelämän toimintaa ja alueen koulutusmahdollisuuksia.

– Opisto järjestää myös kaikille avoimen, maksuttoman keskustelutilaisuuden, jossa pohditaan kehitysjohtaja Jonne Sandbergin johdolla, millaisia mahdollisuuksia mahdollisesti Kokkolaan perustettava kaivos- ja akkutehdas alueellemme tuo.

Uusista kursseista Makkonen mainitsee laviksen eli lavatanssijumpan.

– Se otettiin uudestaan ohjelmaan, sillä syksyllä yli puolet osallistujista jäi varasijoille.

Makkosen mukaan kursseille voi osallistua yli 50 toimipisteessä eri puolilla Kokkolaa. Opetuksesta huolehtii 150 opettajaa.

– Vaikka opiston tuntimäärä on pysynyt lähes samana parin edellisen vuosikymmenen aikana, on kurssien lukumäärä kasvanut kolmanneksella – lyhytkurssit ovat vallanneet tilaa pidemmiltä. Lyhyemmille kursseille ei tarvitse sitoutua pitkäksi aikaa. Kursseille osallistumisten lukumäärä tänä päivänä on pyöreästi 9 000 lukuvuodessa.

Ilmoittautua voi edellisten vuosien tapaan verkossa, puhelimitse tai opiston toimistossa.

– Kurssien hinnat ovat 14 eurosta noin 90 euroon.