Lukijan mielipide: Maakuntaviestin menestyksen takana – Kuinka moni on pohtinut mikä on tämän menestystarinan takana ja joka jatkuu edelleen

Toimittaja Jarno Herranen pohti lehtijutussa (Kp 5.1.) maakuntaviestin tilannetta haastatellen hiihdon vahvoja asiantuntijoita Reijo Alakoskea ja Teemu Kattilakoskea. Molemmat kantoivat huolta erityisesti poikahiihtäjien vähäiseen määrään. Tämän vuoden viestissä poikien osuuden monessa joukkueessa hiihti tyttö ja suoriutuivatkin siitä kunniakkaasti. Hiihdon tilaa maakunnassa on hyvä peilata Suomen menestymiseen kansainvälisellä tasolla. Otetaan tuore esimerkki. Voimme verrata päättyneen Tourin menestymistä Kuitusen ja Saarisen aikoihin.

En keskity kirjoituksessani analysoimaan hiihtäjien ja yleisön määriä vuosikymmenten takaisiin, sillä edelleen Keski-Pohjanmaan maakuntaviesti kuuluu maakuntamme vuosittaista tapahtumista suurimpiin ja tunnelmaltaan parhaisiin. Pyssymäellä oli loppiaisena väkeä noin 2 300. Keskityn vertaamaan sitä miten tämä oma viestimme on menestynyt vuosikymmenestä toiseen suhteessa Suomen muihin maakuntaviesteihin.

Mainitussa haastattelussa Teemu Kattilakoski vertaa viestiämme pohjoisemman maakunnan vastaavaan. -Yhden kerran olen hiihtänyt Kiimingin riveissä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaviestissä, ja se oli pettymys. Joukkueita oli ehkä 15, eikä yleisöä ollut juuri lainkaan. Ei noista viesteistä voi puhua samana päivää. Hyvä myös huomioida, että Pohjois-Pohjanmaan väkiluku meidän ”maakuntaviestialuetta” huomattavasti suurempi.

Kahvitilaisuudessa Pyssymäellä loppiaisaamuna Juha Mieto kehui maakuntaviestiämme ja vertaili. -Täkäläinen maakuntaviesti on kautta aikojen ollut paras Suomessa ja etenkin mitaten hiihtäjien ja yleisön määrillä. Etelä-Pohjanmaa on ollut hyvä kakkonen, mutta sielläkään ei ole joka vuosi ollut halukkuutta järjestää. Mieto vertaili lopuksi K-P:n ja E-P:n viestejä, mutta ilmaisu oli niin kansanomainen, että jätetään kirjoittamatta.

Kuinka moni on pohtinut mikä on tämän menestystarinan takana ja joka jatkuu edelleen? Virallisena koordinoijana Maakuntaliitto on toiminut vuosikymmenet sinnikkäästi ja tyylikkäästi. Kaupunkien, kuntien ja urheiluseurojen työ on ollut esimerkillistä. Ilman hiihtoperheiden uhrauksia ja talkootyön mittavaa osuutta on vaikea ajatella maakuntaviestin järjestelyä. Mutta eikö tällainen mahdollisuus ole muissakin maakunnissa?

Lähes seitsemän vuosikymmentä sitten, kun maakuntaviesti alkoi, otti Keskipohjanmaa-lehti tämän tapahtuman tosissaan. Suhtautuminen ja työ viestiin on koko lehtitalossa on ollut alun jälkeen yhä tiiviimpää. Kun syksy ensilumet satavat löytyy lehdessä tihenevään tahtiin juttua viestin järjestelyistä, hiihtäjähaastatteluja ja monipuolista taustatietoa. Myös lehden tulosveikkaus ja takavuosikymmeninä ennen nykyisiä viestimiä talon työntekijäin vapaaehtoisin voimin järjestetty puhelintulospalvelu.

Vuonna 2007 lehtitalo julkaisi kattavan tulosaineiston hyvine juttuineen nimellä Rajatonta riemua. Paljon palstatilaa, jonka rahallista arvoa on vaikea mitata. Talon ammattitaitoinen markkinointi toimii yhteistyössä järjestävän kuntayhteisön ja järjestäjien kanssa markkinoinnista vieden eteenpäin hyviä kokemuksia. Yhteistyö on tuottanut hedelmää. Tämä toimintapa laajuudessaan ja laadussaan on poikennut täysin muiden maakuntalehtien vastaavasta.

Tämän kirjoittaja pohti useampaankin kertaan sopiiko lehden osuus tuoda näin selkeästi esiin etenkin, kun on itse toiminut lehden hallinnon ytimessä takavuosikymmeninä. Mutta juuri siitä syystä. Luottamustehtävässä talon toimintaa sisältä aistineena ja kokeneena näki talon väen lujan, esimerkillisen ja innostuneen sitoutumisen maakuntaviestiin.

Jukka Tunkkari

Veteli