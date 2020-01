Ampumahiihdon maailmancup jatkuu kolmen viikon rypistyksellä – Haapajärven Kiilojen Tero Seppälä: "Tietysti sen tiedostan, että huippuonnistumisella olen todella korkealla. Kisoja on vielä paljon jäljellä, joten eiköhän nappisuoritus sieltä vielä tule".

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Jouluruoat on sulateltu ja vuosikymmen on saatu vaihtumaan, joten ampumahiihdon maailmancupissa on aika palata tositoimiin. Ja ryminällä palataankin, sillä seuraavat kolme viikkoa mennään kiivaaseen kilpailutahtiin.

Ensimmäisenä vuorossa on neljän kisapäivän setti Saksan Oberhofissa. Siitä jatketaan vajaat 500 kilometriä etelään kohti Itävallan rajaa ja Ruhpoldingia, ja kolmen viikon kiertue päättyy Slovenian Pokljukaan.

Haapajärven Kiilojen Tero Seppälä napsi alkukaudesta maailmancupin pisteitä tasaiseen tahtiin. Kokonaispisteissä sijalla 34 oleva Seppälä voikin lähteä tulevaan rypistykseen luottavaisena.

– Kaikissa starttaamissani kisoissa olen päässyt pisteille, vaikka huippuonnistumista en saanut tehtyä ennen joulua. Läpi kauden treenit ovat menneet hyvin ja olen saanut nostettua perustasoani, Seppälä mietti ennen reissuun lähtemistä.

30 parhaan joukkoon Seppälä on toistaiseksi yltänyt tällä kaudella kahdesti. Östersundin normaalimatkalla Seppälä oli 26:s ja Hochfilzenin takaa-ajossa 24:s. Kummassakin kisassa ohilaukaukset verottivat loppuaikaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Tietysti sen tiedostan, että huippuonnistumisella olen todella korkealla. Kisoja on vielä paljon jäljellä, joten eiköhän nappisuoritus sieltä vielä tule. Jokaisena kisapäivänä sitä lähdetään yrittämään ja seuraava mahdollisuus on perjantaina Oberhofissa. Pienestä se on tähän saakka ollut kiinni, Seppälä kommentoi.

Niin, pienestä se on ollut kiinni. Ennen maailmancupin käynnistymistä Seppälä onnistui tekemään nolla-ammunnan Oloksen tarkkailukisoissa. Maailmancupissa Seppälä ei ole vielä onnistunut puhdasta ampumasuoritusta tekemään.

– Vähän yläpuolelle ohilaukaukset ovat painottuneet. Ylipäätään yläreunassa ovat olleet niin osumat kuin huditkin. Hengityksen ajoittaminen on yksi parannuskohta. Lähinnä se, että muistaa penkallakin puhaltaa välillä. Lisäksi pitää koittaa jatkossa hiihtää vähän fiksummin, että hengitys on tasaisempaa ampumapaikalla, Seppälä analysoi.

– Ammunta on toiminut treeneissä hyvin, joten en ole huolissani. Jatketaan samaan malliin, niin kyllä se onnistuu vielä kisassakin, Seppälä jatkaa.

Seppälä kertoo, että treeneissä on tehty enemmän töitä makuuammunnan kanssa. Onnistuminen makuulta olisi tärkeää erityisesti henkisesti.

– Jos makuulta ampuu ohi, kärki karkaa saman tien. Terävin kärki on niin kova ja laaja, että iso osa miehistä ampuu makuun puhtaasti, Seppälä sanoo.

Ennen kauden alkua Seppälä asetti ensimmäiseksi tavoitteekseen selviytymisen Annecyn yhteislähtökilpailuun. Tavoite ei ihan toteutunut, sillä kisaan pääsi maailmancupin 30 parasta.

– Se oli kova tavoite alkukaudelle, eikä se kauas jäänyt. Heti Oberhofissa on uusi mahdollisuus päästä mukaan. Auttaisi paljon, jos pääsisin 20 parhaan joukkoon jossakin kilpailussa. Tiukkaa on kilpailu, kun miehiä on sekunnin välein.

Seuraavat kolme viikkoa kilpaillaan tiiviiseen tahtiin, mutta Pokljukan kisaviikon jälkeen maailmancupissa pidetään taas parin viikon tauko. Sen jälkeen edessä on Seppälän kauden päätähtäin, kun MM-mitaleista mitellään Italian Anterselvassa 13.–23. helmikuuta.