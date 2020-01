Jalkapallon Ykkösen KPV ja Jaro aloittivat loppiaisena täydellä teholla harjoittelun – Kokkolassa pyritään tekemään asiat yhtä ammattimaisesti kuin liigassa tehdään.

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Vuoden loppu harjoiteltiin omatoimisesti ja loppiaisena alkoi johdettu työnteko sekä Kokkolan Pallo-Veikoissa että Pietarsaaren Jarossa. Näistä kumpikin pelaa ensi kaudella jalkapalloa Ykkösessä yhdessä mm. VPS:n ja SJK:n akatemian kanssa.

Kipparihallissa oli maanantaina tekonurmella 24 kenttäpelaajaa kolmen maalivahdin lisäksi. Tiistaiaamuna määrä kutistui hieman, kun sairastuneet Adam Vidjeskog ja Harri Heiermann olivat sivussa.

Valmentaja Jani Uotisen johdolla pelattiin ison kentän peliä kymmenen vastaan kymmenen. KPV:llä on nyt sopimus kaikkiaan 20 pelaajan ja tilanne valmentajan mukaan erittäin hyvä.

– Hyvillä mielin ollaan, kun päästään taas touhu kunnolla aloittamaan. Intoa on ja se halutaan säilyttää läpi kauden. Joukkue on isolta osin koossa jo nyt ja se on tarkoituksenmukaista, sanoo Uotinen.

Sopimuksettomina pelaajina tiistaina harjoittelivat Saliw Babawo, Pietro Kytölaakso, Elmer Kääntä ja Armend Kabashi sekä omista junioreista vahvasti noussut Aku Ahokangas.

– Meillä on käynyt tosi paljon hyviä pelaajia näytillä ja kilpailua riittää. Tilanne on kaikkineen hyvä, Uotinen vakuuttaa.

KPV:n taustat hoitava Matti Laitinen ei hätkähdä, vaikka liigasta syksyllä pudonnutta asetellaan jo nyt Ykkösen ennakkosuosikkien joukkoon.

– Kaikki tehdään kuin oltaisiin yhä liigassa. Ollin oppivuosia on käyty ja tietysti niitä voi tulla lisääkin. Päivän sana meillä on jatkuva parantaminen, Laitinen aloittaa ja tunnistaa jo sujuvasti sopimuspelaajat Kipparin viheriöltä.

– Kuusi viimeistä vuotta olemme olleet liigavuotta lukuunottamatta yksi ennakkosuosikeista. Se on KPV:lle normaalitilanne. Olemme tottuneet siihen. Aina ei ole onnistuttu ennakkoasetelman mukaisesti, mutta parasta (liiganousua) yritetään.

Laitisen mukaan uusia sopimuksia tehdään harkiten ja joukkuetta täydennetään tarvittaessa vielä heinäkuussa.

Lähinaapurin käyttämässä Tellushallissa kohtaa Jaro 18. tammikuuta harjoitusottelussa SJK:n. Viikkoa myöhemmin alkaa Suomen cup Pietarsaaressa ottelulla Jaro–AC Kajaani. KPV ja AC Oulu pelaavat oman avauspelinsä samana päivänä Kokkolassa.

Jaron valmentaja Niklas Käcko piti tiistai-iltana ensimmäiset varsinaiset treenit koko ryhmälle. Seuralla on sopimusmiehiä nyt 13 ja testattavia näkyy hallilla ainakin torstaista lähtien.

– Runko koostuu omista lähiseudun pojista. Tiistain harjoituksiin osallistui 18 pelaajaa, eli mukana oli muutama ilman sopimusta oleva pelaaja. Näyttää siltä, että Suomen cupiin lähdetään aika pitkälle omilla miehillä.

Käckon mukaan hallilla ollaan neljästi viikossa ja salilla kerran. Lauantai on pelipäivä ja sunnuntaina levätään. Juniorit käyvät lisäksi kaksi kertaa aamuharkoissa.

– Tiedämme, mille pelipaikoille vahvistuksia tarvitaan. Tarjontaa on runsaasti, mutta emme aio tehdä hätäisiä ratkaisuja uusia pelaajia hankittaessa.