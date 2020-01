Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

VANTAA (UT)

Tiikerit haki täydet pisteet Ducksin vieraana äärettömän tasaisen ottelun jälkeen. Tiikereiden voitto kirjattiin erin 1–3 (19–25, 25–21, 18–25, 20–25).

Vain neljännen erän alussa Tiikerit näytti vievän peliä pisteissä selkeämmin, mutta kotijoukkue nousi siinäkin erässä vielä välillä tasoihin. Tiikereiden hakkuri Oskari Keskinen oli hyvällä pelipäällä ja keräsi joukkueensa pelaajista suurimman pistesaldon (21/+17).

– Pelattiin ihan hyvää torjuntapuolustuspeliä. Siinä se ero varmaan sitten tuli. Loppujen lopuksi kohtalaisen tasaiselta rintamalta hyökättiinkin, Keskinen arvioi syiksi joukkueensa voittoon.

Helpolla voitto ei todellakaan tullut, sillä pitkät pätkät ottelusta mentiin tehden vuorotellen pisteitä.

– Kyllä me olimme kolmannessa ja neljännessä erässä vaikeuksissakin. Ei se ero iso ollut tänään. Se vähän repesi tuossa lopussa ja paperilla joukkueiden ero näyttää vähän rumemmaltakin, mitä se oli. Kyllä me jouduimme ison työn tekemään voiton eteen, Tiikereiden päävalmentaja Mikko Keskisipilä muistutti.

Merkittävin syy ottelun erälukemien kääntymiseen selkeästi kokkolalaisille oli kotijoukkueen suuri virhemäärä. Kaksi aiempaa joukkueiden kohtaamista oli päättynyt Tiikereille vain niukasti erin 3–2.

– Kokkolassa pelatussa pelissä oltiin vaikeuksissa Ducksin hakkuri Bojan Strugarin ja yleispelaaja Atte Kyrölän kanssa. Heitä vastaan pärjättiin nyt vähän paremmin. Oma virhemäärä saatiin pidettyä riittävän alhaisena. Ducks teki loppua kohden enemmän ja enemmän virheitä ja sitä kautta peli alkoi meille kääntymään, Keskisipilä analysoi voiton syitä.

Ducksin päävalmentaja Juho Rajala soimasi oman joukkueensa virheiden määrää, joiden vuoksi joukkue ei pystynyt taistelemaan ottelun voitosta.

– Kärsivällisyytemme petti tänään. Virheitä tulee. Se on osa lentopalloa. Enemmän olen huolissani siitä, millaisia virheitä tuli. Neljätoista suoraa hyökkäysvirhettä neljään erään on aivan liikaa. Me emme pysty pelaamaan tätä peliä sillä tavalla. Meidän pitää ymmärtää, että me emme ole iso joukkue tässä liigassa ja meidän pitää pelata tietyllä tapaa hyvin samankaltaista hyökkäyspeliä, mitä Tiikerit pelaa. Pitää uskaltaa kierrättää välillä varmistuksen kautta palloja ja jaksaa jauhaa sitä pelaamista. Emme me pärjää sillä, että me alamme roiskimaan sitä palloa, Rajala huokaili.

Seuraavan kerran Tiikerit pelaa jo lauantaina Oulussa Ettan vieraana.