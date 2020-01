Tiina Ruotsalan kolumni: Aikansa kutakin sano mummo kun pulloon sylki

"Ajan ja vaivan säästämiseksi hektisessä nykyajassa kirjoitan tästä lähtien kaikki elokuvien arvostelut pelkän julisteen ja trailerin perusteella."

Näin vitsaili elokuvakriitikko Hannu Björkbacka taannoin Facebookin seinällä.

Syyllistyn nyt samaan. Keskipohjanmaan kriitikko toki katsoi Pamela Tolan Teräsleidit ja antoi kolme tähteä. Luettuani koko arvostelun otan yhden tähden pois enkä mene katsomaan elokuvaa, jossa on kolme ikääntynyttä naisnäyttelijää.

Syystä että.

Katsoin trailerin, enkä pitänyt siitä.

Luin elokuvan synopsiksen, josta pidin vielä vähemmän.

Synopsis: "Teräsleidit on road movie, jossa ikä on tuskin edes numero. 75-vuotias Inkeri (Leena Uotila) on lyönyt miestään Tapiota (Heikki Nousiainen) paistinpannulla päähän ja suunnittelee tämän hautaamista puutarhaan. Loppuelämän mittainen vankeus odottaa, mutta ennen sitä olisi vielä hetki aikaa elää – vihdoin."

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Käsikirjoittaja hei, nykyään aviopuolisoa ei tarvitse tappaa päästäkseen tästä eroon. Tilastojen mukaan yli 55-vuotiaiden avioerojen määrä on yli kaksinkertaistunut viimeisen 26 vuoden aikana. Erojen lisääntymisen takana on monta tekijää. Esimerkiksi asenteet ovat löyhentyneet takavuosikymmenten aikana eikä eronneisiin enää lyödä automaattisesti häpeän tai epäonnistumisen leimaa. Puolisot eivät ole enää taloudellisesti riippuvaisia toisistaan.

Synoposis: "Isosiskojensa Railin (Seela Sella) ja Sylvin (Saara Pakkasvirta) kanssa Inkeri suuntaa matkalle vapauteen. Tien päällä kyytiin liftaa hurmaavaa nuorisoa, auto hajoaa ja yökerhossa tanssitaan syntisesti. Reissussa tapahtuu kaikkea sitä, mitä Sylvi ei kehtaa edes ääneen sanoa, mutta totuuden torvi Raili mielellään toitottaa."

Nykyään kaiken kehtaa sanoa ääneen. Raili, Sylvi ja Inkeri edustavat 60-lukua, jolloin vapautuivat niin seksi kuin huumeet. Television kun avaa yösydännä, niin sieltä voi katsella pornoa ilman ruskeita kirjekuoria, jotka toimitetaan huomaamattomasti postilaatikkoon. Netissä milloin vain.

Nyt siis pitäisi ihastella, kun mummot joraavat, kuolaavat nuorten miesten perään ja ryyppäävät?

Eikö mitään uutta auringon alla! Pitäisikö muka tavoitella nuoruutta, joka on taakse jäänyttä aikaa, ollakseen terästä?

Viina ja seksi ovat niin last season. Tervetuloa pulloon sylkevät mummot, jotka käyvät salilla ja elävät edelleen niin kuin ovat aina halunneetkin elää.