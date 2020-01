Talotohtori Panu Kaila: Sydänpuoli säätä vasten

”Tapasin muutama vuosi sitten Huittisten maamoottoripäivillä 90-vuotiaan pärekatontekijän, joka käytti pärehöylää kaikenlaisen puksutuksen keskellä. Kyselin häneltä mielipidettä pärekaton tekotavasta ja kestoiästä. Oikea tapa on kuulemma laittaa päre katolle niin päin kuin se puussakin on eli tyvipuoli alaspäin ja sydänpuoli sisälle päin. Veteraani väitti, että tällä tavoin ladottu katto kestää sata vuotta kauemmin kuin sekaisin ladottu. Kysyinpä häneltä sitten vielä jatkoksi, että miksi Kari Tapio laulaa ’sydänpuoli säätä vasten’? Siihen höylääjä ärähti terävästi, että laulaja laulaa niin kuin lauluun sopii, mutta pärekaton ladonnan määräävät luonnonlait”, kirjoittaa Martti V.

Kuivuva puu kutistuu kehän suunnassa noin tuplasti enemmän kuin säteen suunnassa. Siten päre tai lauta kupristuu sydänpuoli ulospäin eli keskeltä ylös pulleaksi ja reunoilta alas. Sydänpuolella on myös enemmän sydänpuuta kuin pintapuolella, joten Kari Tapio on laulaessaan aivan oikeassa; sydänpuu on säätä kestävämpi kuin pintapuu.

Koska puu ja myös siitä sahattu pölli on kartion eikä lieriön muotoinen, päreen höyläys katkaisee pituussunnassa kulkevan solukon viistosti. Kun päre sitten ladotaan katolle tai lauta seinään, on tärkeää, että vesi valuu myötäsukaan. Jos sydänpuoli pannaan ulospäin, täytyy tyvipuolen olla ylöspäin. Vanha kansa selitti pystylaudoituksesta, että koska puu on tottunut imemään vettä tyvestä latvaan, se ei osaa imeä latvasta tyveen. Tämän takia tyvi ylhäällä oleva puu pysyisi siis kuivempana.

Jos laittaa sydämen sisäänpäin, reunat pyrkivät haristumaan koholleen. Päre poikkeaa kuitenkin laudasta: Ensinnäkin se on niin ohut, että sydänpuun määrä on molemmin puolin likipiti sama. Toisekseen laudat ovat seinässä rinnakkain, mutta päreet sen sijaan ladotaan limittäin. Silloin lähelle reunaa lyöty naula painaa sekä alle jäävän että päälle tulevan päreen reunat kiinni. Naulaa ei saa lyödä vallan tiukkaan, ettei päre vain halkea.

Pärekaton tuhoaa nimenomaan aurinko eikä sade. Päreen nopea kuivuminen sadekuuron jälkeen aiheuttaa niin äkillisen kutistumisen, että sen pinta repeilee. Auringon puolen lappeen ikä on vain puolet siitä, mitä varjossa pysyvän ikä. Sataan vuoteen en tosin usko pärekaton selviävän varjossakaan, mutta päremestarin sata vuotta lieneekin ollut runollinen julistus kertomaan hyvin pitkästä kestosta.

Suomessa tehtiin vuonna 1938 noin 2 000 tilaa koskenut selvitys maatalouden rakennusoloista. Selvityksen mukaan asuinrakennuksista pärekattoisia oli 80 prosenttia, karjarakennuksista 84 prosenttia ja ladoista 47 prosenttia. Etelä-Suomessa pärekaton kestoikä oli 25 vuotta ja Pohjois-Suomessa puolestaan 35 vuotta.

Kysy rakentamisesta ja remonteista: Talotohtori@tietola.fi