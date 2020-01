Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kaustisen 53. kansanmusiikkijuhlille ensi kesänä 13.–19. heinäkuuta odotetaan yli neljää tuhatta pelimannia. Kokonaiskävijämäärä on viime vuosina vakiintunut yli 46 000 festivaalivieraaseen.

Perjantaina julkistettuja kotimaisia esiintyjiä ovat muun muassa Frigg, Paula Vesala, Jutta Rahmel ja Aili Järvelä, Freija, Piirainen Blom Company, Arto & Antti Järvelä, Rehupiikles, Jannika B, Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani sekä Suomen suurin pelimanniorkesteri Orivesi All Stars. Vuoden 2020 yhtyeeksi on valittu 40 vuotta toiminut Kangasalan Pikkupelimannit.

Ulkomaisia vetonauloja on intialainen Dhoad Gypsies of Rajasthan, johon kuuluu esiintyjiä seitsemässä sukupolvessa. Yli 110 maassa esiintynyt ryhmä lähettää Suomeen kuuden muusikon, yhden tanssijan sekä fakiirin esityksen. Les Trois Lézards saapuu Italiasta ja MandoTrio Virosta. Timo Alakotila esiintyy duona shetlantilaisen Catriona McDonaldin kanssa.

Konsta Jylhän tuotantoa kuullaan tänä vuonna kilpailun sijasta konsertissa, jossa esiintyy kisan voittajia kymmenen vuoden ajalta. Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen vuositeema on Tanssiin kutsu – kansanomaiset paritanssit. Maakuntateema on Kymenlaakso.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Festivaaliviikon huippuhetkiä on joka vuosi Yökatrilli. Sen vetää näyttävästi viime vuoden tapaan Petri Kauppinen ja JPP vastaa musiikista. Juhlien ytimessä on kaustislainen viulunsoitto, joka on ehdolla Unescon maailman aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon ensi vuonna. Paikallista musiikki- ja näyttämöosaamista esittelee tuttuun tapaan perinteinen Kaustislainen kavalkadi.

Esiintyjien ensimmäinen hakukausi on käynnissä 15. tammikuuta saakka. Täydentävä hakukausi alkaa 17. helmikuuta ja päättyy 31.3.2020. Yhtyeiden ja artistien showcase-haku jatkuu tammikuun loppuun.

– Showcase-valinta on tänä vuonna poikkeuksellisen kovaa meriittiä, sillä Kaustiselle saapuvaan delegaatioon kuuluu ulkomaisia keikkajärjestäjiä, joita pääsee tapaamaan myös henkilökohtaisesti, ohjelmajohtaja Anne-Mari Hakamäki kertoo.

Kaustisen kansanmusiikkijuhlat järjesti ohjelmajulkistuksen talvikauden suurimmassa kansanmusiikkitapahtumassa Folklandia-risteilyllä perjantaina. Tällä viikolla alkoi festivaalin lippujen ennakkomyynti.

Teemaksi tälle vuodelle on valittu leikki. Festivaalikävijä leikkii jo pelkästään heittäytymällä mukaan Kaustisen omaleimaiseen tunnelmaan. Yleisö pääsee myös pelaamaan omaa lapsuudenaikaista suosikkileikkiään, kuten kirkonrottaa, tervapataa tai polttopalloa.

Uusi nuorten tapahtuma Tubeta ja folkkaa tarjoaa festivaalilauantaina osallistamisen muotoja esittävän taiteen ja sosiaalisen tanssin avulla. Maksuton tapahtuma on avoin kaikille nuorille Kalliopaviljongilla festivaalialueen ulkopuolella.

Lasten Kaustisen ohjelmassa nähdään Mimmit ja Siina & Taikaradio sekä vuosien varrelta tutut Tradilinnut joka päivä.

Festivaaliviikon voi aloittaa jo sunnuntaina 12. heinäkuuta kaksipäiväisellä workshopilla, jossa kaustislainen Esko Järvelä ja irlantilainen viulisti-tanssija Louise O’Connor johdattavat suomalaisen ja irlantilaisen viulunsoiton tyyleihin sekä rytmillisen tanssin askeliin.

Suomen Kansanmusiikkiliitto järjestää kansainvälisen Ethno Finland -leirin 7.–14. heinäkuuta. Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetylle leirille tuli kymmeniä osanottajia ympäri maailmaa.

Lisäksi ohjelmasta löytyy kymmeniä työpajoja ja kursseja, joihin voi osallistua vain menemällä oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Festivaaliviikko käynnistyy sunnuntaina 12. heinäkuuta suositulla yövaelluksella.