Lohtajan entinen kunnantalo on tarkoitus huutokaupata – Myydään purkukuntoisena, talo tyhjillään sisäilmaongelmien takia

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan kaupunki on myymässä Lohtajan entistä kunnantaloa.

Kokkolan kaupunginhallitus käsittelee asiaa tänään maanantaina kokouksessaan. Rakennus on tarkoitus myydä huutokauppamenettelyllä.

Lohtajan entiseen kunnantaloon ei ole suunniteltu kaupungin omaa toimintaa. Myyntiä valmistelleiden kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujalan ja kiinteistösihteeri Toni Aarrekankaan mukaan kiinteistölle ei ole käyttöä tulevaisuudessa.

Rakennuksessa on todettu sisäilmaongelma, minkä vuoksi kaikki toiminnot on jo aikaisemmin siirretty muihin tiloihin. Kiinteistö on tällä hetkellä tyhjillään.

Kunnantalo on rakennettu vuonna 1950. Sen huoneistoala on 615 neliötä.

Kohde on tarkoitus myydä purkukuntoisena sekä nykyisellä kaavalla (hallinto- ja virastorakennusten korttelialue). Rakennuksen tulevat käyttötarkoitusmahdollisuudet täytyy selvittää rakennusluvituksen yhteydessä.