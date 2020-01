Keskipohjanmaan tv-viikon valinta: Pihapiirin pikku naisia – Elena Ferranten napolilaisromaanien sarjaan perustuva tv-sovitus lumoaa ajankuvallaan ja näyttelijöillään

★ ★ ★ ★

Loistava ystäväni.Ohjaus Saverio Costanzo, 2018

Yle Teema ke 22.1. klo 20.00/HBO Nordic

1950-luvun Napolin ekaluokkalaiset ystävykset Lila ja Elena ostavat pelottavan kyläpäällikkö Don Achillen rahoilla Louisa May Alcottin romaanin Pikku naisia. ”Luetaan kirja ja katsotaan, miten se kirjoitetaan. Sitten mekin kirjoitetaan kirja. Ja meistä tulee rikkaita.”

Lila (Ludovica Nasti) on älykäs ja ideoissaan peloton. Köyhän työläisperheen tytär oppi itsekseen lukemaan ja kirjoittamaan ennen muita tovereitaan. Elena (Elisa del Genio), jota myös Lenùksi kutsutaan, on luokan toiseksi paras oppilas, mutta arempi kuin ystävänsä. Hänen perheensä tulee hieman paremmin toimeen. Silti tyttö saa taistella, jotta hänet päästettäisiin keskikouluun. Lahjakkuuden päälle ymmärtävä opettaja tarjoaa pääsykoetta Lilallekin, mutta perheelle ei tule kuuloonkaan.

Elena Ferranten salanimellä kirjoittaman, ylistetyn ja rakastetun napolilaissarjan aloitusromaani Loistava ystäväni (suom. 2016) kääntyy kahdeksanosaisena televisioon alkuteosta lukemattoman mielestä onnistuneesti. Lilan ja Lenùn kasvua seurataan nuoruuteen, aikuisuuteen ja vanhuuden kynnykselle.

Työläiskaupungin pihapiiri luo tyttöihin lähtemättömän leiman. Sattumalta ja vaistomaisesti, mutta yhtä ehdottomasti syntyvä ystävyys pelastaa heidät. Ankeat olot, mahdollisuuksien puute, kurittava kasvatus ja väkivaltainen ympäristö lannistaisi heikommat. Tytöillä on onneksi toisensa, vaikka keskinäinen kilpailu saakin suhteettomia piirteitä.

Sarja on tiivistys ja varmasti pyöristyskin: sepiasävyiset kuvat ovat karheankauniita. Siltikään tulkinta ei ole yksinkertaistava. Tapahtumat näytetään yhdeksän perheen kanssakäymisen kautta. Tunteita osoitetaan, sukurakkautta ja välittämistä on. Lilan isoveli tekee kaikkensa, jotta tyttö voisi jatkaa koulussa. Ytimiltään selviytymiskertomus on hiukan pehmennetty versio Taviani-veljesten klassikosta Isäni, herrani (1977), jossa köyhä sardinialainen paimenpoika taisteli tiensä sivistykseen.