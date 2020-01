Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pitkän uran lentopalloammattilaisena viime kevääseen Kokkolan Tiikereiden riveissä päättänyt Kalle Määttä on monien muiden tapaan positiivisesti yllättynyt Tiikereiden esityksistä tämän kauden Mestaruusliigassa. Tiikerit on tällä hetkellä liigassa viidentenä.

– Peli on näyttänyt hyvältä. Sitä on ollut kiva seurata. Kun viime kauden runko säilyi, se on tällä kaudella näkynyt sujuvana yhteispelinä. Sijoitus ja suoritukset ovat jopa ylittäneet omat odotukseni, Määttä arvioi Keskipohjanmaan verkkosivuilta löytyvästä Keparin kulmalla -podcastista, jonka toinen kausi käynnistyy Kokkolan Tiikereitä käsittelevällä jaksolla.

Määttä on syksyllä käynyt Tiikereiden treeneissä paikkaamassa passaripulaa potenutta ryhmää. Tiikereiden pelitapa on tullut myös sitä kautta tutummaksi.

– Tiikerit luottaa omiin vahvuuksiinsa. Kaikki tunnistaa sen, ettei Tiikerit ole kaikkein hyökkäysvoimaisin joukkue liigassa. Sen vuoksi joukkue luottaa omaan torjunta-puolustus-peliinsä. Jos on huonompi paikka, annetaan vastustajalle pallo, eikä räiskitä silmittömästi hyökkäyksiä. Ei tarvitse kerrasta ratkaista, vaan pisteitä voi hankkia monella tavalla, Määttä kuvailee Mikko Keskisipilän valmentaman joukkueen tapaa pelata.

Tiikerit on tällä kaudella – myös taloudellisten resurssien sanelemana – pelannut nuorella ja kotimaisella joukkueella. Määtän mielestä linjaus on tässä tilanteessa oikea.

– Osaltaan pakon sanelemana Tiikerit on satsannut kotimaisiin nuoriin pelaajiin. Pitkällä tähtäimellä linja on oikea, kun saadaan nuoria kavereita tänne sitoutumaan ja jäämään. Ei ole kestävää, jos jatkuvasti raahataan ulkomailta pelaajia, Määttä sanoo.

Keparin kulmalla -jaksossa Määttä käy tarkemmin läpi Tiikereiden pelaajia ja heidän suorituksiaan tällä kaudella ja sitä, mihin Tiikereillä on kevään pudotuspeleissä mahdollisuuksia.

Tiistaina julkaistu tiikerijakso siis avaa Keparin kulmalla -podcastin kevätkauden, jonka aikana käydään vaihtuvien vieraiden kanssa läpi keskipohjalaisseurojen ja urheilijoiden edesottamuksia.

Myös ensimmäinen tuotantokausi löytyy podcastin arkisto-osiosta.

Kuuntele podcast tästä.