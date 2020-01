Lukijan mielipide: Missä ketut ovat? – Toivottavasti tässä ei käy kuten Brasiliassa

Moni on sitä mieltä, että kettuja ei olisi pitänyt viedä lainkaan Kiinaan. Minä olen sitä mieltä ennen kaikkea siksi, että niin pitkä matka on yksinkertaisesti eläinrääkkäystä. Lehdessä puhuttiin jotain juottamisesta Seinäjoella, mutta 2500 ketun juottaminen on mahdollista vasta, kun ne saapuvat tarhalle Kiinaan, jossa on automaattiset juomakupit. Ensin lastaaminen Liettuasta saapuviin eläinkuljetusautoihin. Se on suurta häikäilemättömyyttä uhmata ETT:n antamia suosituksia, joiden avulla varmistetaan se, että ei pahamaineinen ja helposti leviävä sikarutto pääse saastuttamaan Suomen sikaloita juuri nyt, kun vienti Kiinaan vetää.

Isä on aina opettanut, että kenellekään toiselle ei saa aiheuttaa vahinkoa ja jos aiheuttaa, niin se täytyy korvata. Jos afrikkalainen sikarutto leviää Baltian maista, joihin Liettuakin kuuluu niin vienti Kiinaan lakkaa eli bruttokansantuotos laskee. Nyt se laskee muustakin syystä. Pahimmassa tapauksessa kolmen vuoden päästä Kiinassa on 180 000 hienoimman mahdollisen turkiksen perinyttä kettua, joista riittää siitoskettuja myyntiin kahdelle yhtä suurelle tilalle kun minne nämä joutuivat.

Japanilaiset turkisten ostajat eivät vaivaudu merta kauemmaksi kalaan ja on suuri työ ruokkia, siementää, lopettaa ja nahoittaa kettuja ja olisi suotavaa laatutuotteita yksinoikeudella tarjoamalla houkutella japanilaiset turkishuutokauppaan Suomeen. Maatalousministeri Jari Leppä on sitä mieltä, että olisi suotavaa myydä turkiksia eikä siitoseläimiä.

Toivottavasti tässä ei käy kuten Brasiliassa. Kun kumipuu keksittiin niin Manaukseen rakennettiin upea ooppera ja laulajille heitettiin timantteja ja miehet sytyttivät sikarinsa seteleillä ja rouvat lähettivät pyykin Lontooseen pestäväksi. Sitten joku vei siemeniä Malesiaan ja kumin hinta halpeni ja rikkaus Brasiliassa oli menneen talven lumia. Köyhyydestä huolimatta ihmiset ovat yritteliäitä. Kolmevuotias myy muovikasseja ja vanhemmat tanssivat kaduilla oppimiaan tansseja muiden iloksi.

Pakko vielä sanoa sana ilmastonmuutoksesta. Aalto-yliopistossa on tehty tutkimus, jonka soveltaminen on käytännössä lievästi sanoen hankalaa. Yhtä hyvään lopputulokseen päästään jos isä ei aja 50 000 kilometriä vuodessa ja aja poikaansa jääkiekkotreeneihin, vaan ostaa itse hokkarit ja mailan ja menee lähimmälle jäälle pelaamaan pojan ja pojan kavereiden kanssa jääkiekkoa. Se lujittaa isä poika suhdetta. Vastaavia sovellutuksia löytyy monia. Kuitenkin sanotaan, että rikkaaksi ei tulla suurilla tuloilla, vaan pienillä menoilla.

Ilmastonmuutosasiassa pidän varmana sen totuuden omaksumista ja käytäntöön soveltamista, että lehtivihreää sisältävät kasvit pystyvät yhteyttämään ilmakehän hiilidioksidiä ja vapauttamaan siitä happea. Ei autonkaan hiilidioksidipäästöt ole ongelma, jos löytyy lehtivihreää sisältävä tyrni, energiapaju tai vanhempi puu, joka pystyy yhteyttämään sen. Australian metsäpalot tuhoavat hiilinieluja, joiden määrän lisääminen monien lahjakkaiden tutkijoiden mukaan on ilmastonmuutoksen estämisen punainen lanka.