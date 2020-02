Keskipohjanmaan tv-viikon valinta: Menneisyyden synnit pyrkivät pintaan

★ ★ ★ ★

Huonoa ainesta.Ohjaus Helena Brooks, 2018Yle TV1 pe 14.2. klo 22.00/Areena

Kanadalaiselokuvissa on erilainen valo kuin amerikkalaisissa. Uusiseelantilaiset ja australialaiset tv-sarjat erottuvat brittiohjelmistosta. Kansoilla on oma luonteensa ja tapansa ilmaista asioita. Vaihtelu virkistää. Erilaisuus on rikkautta.

Huonoa ainesta ei esitä uutta ja ennennäkemätöntä. Se vain kertoo murhamysteeristä, aviopetoksesta, sukusalaisuuksista ja kielletyistä intohimoista virkistävästä vinkkelistä. Vaikutelma on tuore, vaikka kuviot aikaisemmista rikosjännäreistä tuttuja.

Menestyvän synnytyslääkärin naapuri murhataan. Ilmenee, että nainen oli tohtorin potilas. Pian toisestakin surmatusta löydetään yhteys samalle sylttytehtaalle. Onko mies syyllinen? Mitä hän piilottelee? Entä ankean lapsuuden välähdyksinä esiteltyjen takautumien merkitys? Nuoruuden synneistä on jäänyt trauma yhdelle jos toiselle tarinan henkilölle.

Elokuvaversiossa tohtoria näyttelisi Colin Firth, mutta Matt Minto on hyvä korvike. Huonoa ainesta, mutta hienoja naisrooleja: Jodie Hillockin vaimo ja punaisiin pukeutuva Chelsie Preston Crayford.