Kokkola on ravintoloita pullollaan – Uusin tulokas Vastaranta avasi ovensa Sokos Hotel Kaarlen tiloissa

Kokkolan ravintolatarjonta täydentyi helmikuun alussa yhdellä uudella tulokkaalla, kun ravintola Vastaranta aloitti toimintansa Sokos Hotel Kaarlen tiloissa. Amarillo jatkaa edelleen hotellin yhteydessä Kauppatorin laidalla, uusi ravintola sijoittuu tiloihin, joissa toimi aiemmin tilausravintola Kaarle.

Vastaranta haluaa panostaa suomalaiseen ruokakulttuuriin ja paikallisiin raaka-aineisiin. Ravintolan listalla on myös Kokkola 400 vuotta -juhlamenu.

Ravintola avasi lauantaina ovensa kaikille asiakkaille. Se on avoinna maanantaista lauantaihin.

– Kutsuvierastilaisuuksista saatiin hyvää palautetta. Ruuasta ja Vastaranta-ideasta on tykätty eli siitä, että nostetaan esiin suomalaista ruokaa, ravintolapäällikkö Henna Kantola iloitsee.

Toiminta on ikään kuin jatkoa Mustakarin kesäravintolalle. Vastaranta palvelee talviaikaan ja menee kesäksi kiinni, kun Mustakari aukeaa.

Vastaranta-ravintolan tilat remontoitiin valmiiksi jo viime keväänä. Hanna Rautio

Ravintolan tilat remontoitiin uuteen ilmeeseen jo viime keväänä, joten ravintolasali oli jo valmiina uutta toimintaa varten. Salissa on reilut sata asiakaspaikkaa, mutta tila on muunneltavissa asiakasmäärän mukaan. Aamuisin salissa on hotellin aamiainen.

Hotellin keittiössä on kaksi puolta, ja ravintoloiden ruuat valmistetaan eri puolilla.

Kantolan mukaan vieretysten saman katon alla toimivat ravintolat eivät kilpaile keskenään.

– Halusimme hotelliin kaksi hyvin erityyppistä ravintolaa. Amarillo on tex mex -tyyppinen ja Vastaranta keskittyy suomalaiseen ruokakulttuuriin ja lähiruokaan. Nämä antavat asiakkaille lisää vaihtoehtoja.

Vastaranta löytyy pääovesta sisään mentäessä Amarillon takaa. Hanna Rautio

Ravintolapäällikkö kertoo, että henkilökunta tekee kovasti töitä sen eteen, että uusi ravintola tulee tunnetuksi ja löydetyksi. Kyltteihin ja opasteisiin on panostettu.

Tällä hetkellä S-ryhmällä on Kokkolan keskustassa kolme ravintolaa. Muutenkin kaupungin ravintola- ja kahvilakulttuurilla menee lujaa. Ennen vuodenvaihdetta ydinkeskustassa avattiin uusi A-oikeuksin toimiva hampurilaisravintola Burger Village.

Espresso House avataan kauppakeskus Chydeniaan keväällä 2020. Hanna Rautio

Kevään aikana kauppakeskus Chydeniaan avataan Espresso House -kahvila entisiin vaateliike Mick'sin tiloihin. Espresso House on Pohjoismaiden suurin kahvilaketju, jolla on Suomessa 54 kahvilaa.

– Minun mielestä Kokkolan ravintolatarjonta on tällä hetkellä todella monipuolinen, mutta kaikki ovat kuitenkin tarpeeksi erilaisia. Toivotaan, että ihmiset lähtevät ulos syömään ja testailemaan uusia paikkoja, Kantola kommentoi kaupungin ravintolakenttää.