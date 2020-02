Lukijan mielipide: Miksi äänioikeutta ei voisi antaa jo 16-vuotiaille?

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viime viikolla vietetty Sanomalehtiviikko otti ilmoitustensa tunnuslauseeksi: ”Vaikka äänioikeus alkaa vasta 18-vuotiaana, kyky muuttaa maailmaa ei kysy ikää”. Yhtä kaikki voisi kysyä: miksi äänioikeus alkaa vasta 18-vuotiaana?

16-vuotiaasta Greta Thunbergista tuli aikamme merkittäviä ilmastovaikuttajia. Silti nuoria pidetään monessa suhteessa lapsina eikä heidän äänensä tule riittävästi kuulluksi. Tämän todisti elokuussa 2019 julkaistu Pelastakaa Lapset ry:n 13–17-vuotiaille suunnattu kysely ”Lapsen ääni 2019: Tulevaisuuden Suomi” ja sama tulos saatiin vastikään suoritetussa nuorisokyselyssä 16–18-vuotiaille.

Lasten ja nuorten järjestöjä edustava Sitoutumaton Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry esitti vuonna 2018 hyvin perustellen äänestysiän laskemista 16:een. Juha Sipilän hallituksen asettama nuorten syrjäytymistä estävä työryhmä ehdotti samaa kuntavaalien osalta.

Suomalainen 16-vuotias on rikosoikeudellisesti vastuussa ja hän maksaa työstään valtiolle veroa. Miksi äänioikeutta ei siis voisi antaa jo 16-vuotiaille?

Ajatusta on vastustettu mm. sillä, etteivät nuoret ole kypsiä tekemään vastuuntuntoisia päätöksiä ja alaikäisiä tulee suojella poliittiselta manipuloinnilta.

Jos kyky tehdä kypsä äänestyspäätös asetettaisiin äänioikeuden ehdoksi, voisin kuvitella myös aikuisten ryhmiä, joilta sen tällä perusteella voisi poistaa. Millaista vastuuntuntoa osoittaa vaikkapa äänestämättä jättäneiden aikuisten suuri ryhmä? Toisaalta: mikä äänioikeutettujen ryhmä olisi immuuni poliittiselle vaikuttamiselle? Peruskoulun pitää antaa nuorelle riittävät tiedot siitä, miten demokraattinen yhteiskunta toimii, ja taidon käydä kriittistä keskustelua. Nuoria silti tuskin innostaa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tilanne, jossa vain toinen osapuoli (vanhemmat) joka tapauksessa tekee päätökset. Nuori äänestäjäkunta pakottaisi puolueet myös ottamaan vakavammin huomioon nuorten huolet ja uudistamaan puolueiden toimintaa ja viestintää.

Nuorten osuus väestöstä on ikääntyvässä Suomessa tilastollisesti rajusti hupenemassa. Samaan aikaan kuitenkin suuret ikäluokat päättävät siitä tulevaisuudesta, jossa he tulevat elämään. Kansalaisaloite on tähän saakka ollut nuorten ainoa kanava vaikuttaa Eduskunnan työhön. Olisiko vihdoin syytä käynnistää keskustelu – tai peräti kansalaisaloite – äänestysiän alentamisesta sekä kunta- että valtiollisissa vaaleissa ja siihen liittyvistä lainmuutoksista?

Itävallassa 16-vuotiailla on jo valtiollinen äänioikeus ja maata johtaa tällä hetkellä maailman nuorin pääministeri. Suomi on joka tapauksessa jo jälkijunassa. Kannattaa muistaa, ettei ihmiskunnan historiassa tulevaisuus ole koskaan ollut yhtä lähellä eikä toteudu yhtä nopeasti kuin nyt.

Vesa Tapio Valo

Dramaturgi

Helsinki