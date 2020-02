Muuttuneen ensihoidon toimintaa 112-päivänä Kokkolassa esitellyt ensihoitaja Joonas Leppälä: "Ambulanssi on nykyään pieni poliklinikka" – Katso videolta, miten defibrillaattoria eli sydäniskuria käytetään

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Tiistaina vietettiin hätänumero- eli 112-päivää. Kokkolassa Kallentorin parkkipaikalla ja kauppakeskuksessa toimintaansa esittelivät monet viranomaiset, kuten poliisi, tulli ja rajavartiolaitos.

– Meillä on pihalla yksi esittelykalusto, johon voi käydä tutustumassa. Sisältä löytyvät harjoitusdefibrillaattori ja elvytyspiste, ensihoitaja Joonas Leppälä Soiten ensihoitokeskuksesta selvittää.

Tapahtuman pääasiallinen tarkoitus on siis lisätä tietoisuutta viranomaistoiminnasta ja auttamisesta ylipäätään. Leppälän mukaan ihmiset ovat kohtuullisen hyvin perillä näistä asioista. Toisaalta ihmisten käsitys ensihoidosta ei välttämättä ole täydellisen kattava.

– Haluamme tuoda esille, että nykypäivän ensihoito on muuttunut. Potilaan ei välttämättä tarvitse mennä päivystykseen odottamaan jatkohoitoa, eli voimme hoitaa hänet kotonaan. Meillä on laaja välineistö vieritestauksesta ja verikokeista lähtien, "pieneksi poliklinikaksi" 2020-luvun alun ambulanssia kutsuva Leppälä painottaa.

Videolla Leppälä opastaa, miten moniin julkisiin tiloihin sijoitettua defibrillaattoria eli sydäniskuria käytetään:

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Takaosan hoitovälineiden patteristo on laajentunut ambulanssissa viime vuosina. Teknologiset innovaatiot kuuluvat niin ikään viimeisimpiin muutoksiin.

Tietotekniikka on tätä päivää ambulanssissa. Hytistä löytyy muun muassa karttapalvelu. Clas-Olav Slotte

– Meillä on erilaisia uusia mittareita, joilla voidaan analysoida potilaan peruselintoimintoja vielä paremmin ja luotettavammin kuin aikaisemmin. Vieritestauslaitteilla voimme ottaa potilaasta verikokeet kohteessa ja analysoida ne paikan päällä muutamien minuuttien aikana. Enää ei tarvitse lähteä ottamaan pelkkiä verikokeita sairaalaan.

– Hytin puolella tietotekniikka on yleistynyt aika rajusti. Meillä on käytössämme sähköinen potilastietojärjestelmä. Kirjaamme potilaan koneelle, ja tiedot siirtyvät sähköisesti myös sairaalan potilastietojärjestelmään.

– Näemme koneelta esimerkiksi potilaan perussairaudet ja aikaisemmat hoitokäynnit. Tämä on tosi tärkeä kapistus, joka nopeuttaa ja helpottaa toimintaamme, Leppälä ylistää.

Hoitovälinereservi ambulanssissa on kohentunut tuntuvasti viime aikoina. Clas-Olav Slotte

Toimintavalmiudet kohteessa ovat siis monipuolistuneet. Herää ajatus, että ensihoidon rooli hoitoketjussa on muuttunut tai ainakin päivittynyt. Leppälä ei kumoa väitettä.

– Näin voi sanoa. Oli ennen sitä kolmen h:n hoitoa: happea, huopaa ja hanaa. Sellaista ensihoito on ollut, mutta nyt se on muuttunut, hän vahvistaa.

Verikokeita on mahdollista ottaa ja analysoida nykyään ambulanssissa. Clas-Olav Slotte

Defibrillaattorit julkisissa tiloissa ovat yleistyneet viime vuosina. Defibrillaattoria eli kansankielisesti ilmaistuna sydäniskuria käytetään elottoman ihmisen elvyttämiseen.

Kyseessä on helppokäyttöinen hoitoväline, johon Leppälä rohkaisee tarttumaan.

– Laite kertoo, mitä pitää tehdä. Siinä ovat ääni ja kuvat ohjeina. Ei ole muuta mahdollisuutta tehdä väärin kuin se, ettei aloita hoitoa ja ota defibrillaattoria seinästä. On toki myös tärkeää, että kun isku on annettu, aloittaa välittömästi paineluelvytyksen.

Toistaiseksi laite on ikävä kyllä pelote monelle ihmiselle.

– On hyvä kysymys, mikä siinä on, etteivät ihmiset uskalla käyttää defibrillaattoria. En usko sen johtuvan vaikeakäyttöisyydestä. Luulen ihmisten uskovan, että he tekevät entistäkin suurempaa hallaa potilaalle.

Vastuu siis pelottaa, vai kuinka?

– Juuri näin. Pelkäävät tekevänsä väärin, Leppälä niputtaa.